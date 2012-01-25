ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild

Utgått

Klassiskt mikroljudsystem

MCM205/12

3.8

| (10) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Du får fantastiskt ljud med Philips klassiska mikromusiksystem. Spela upp din favoritmusik i MP3/WMA med USB Direct eller MP3 Link. Elegant designade högtalare för en klassisk och tidlös look.

Visa alla fördelar

Slappna av med fantastisk musik

Besatt av ljud

  • Motordriven CD-lucka

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.8

av 5

10

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

5
3
1

25/01/2012

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem

06/01/2012

Nederland

Nederland

Mooi ding jammer van 5w rms

Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem

12/12/2011

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.