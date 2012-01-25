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Utgått
Besatt av ljud
Du får fantastiskt ljud med Philips klassiska mikromusiksystem. Spela upp din favoritmusik i MP3/WMA med USB Direct eller MP3 Link. Elegant designade högtalare för en klassisk och tidlös look.
Motordriven CD-lucka
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
3.8
av 5
10
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
25/01/2012
Nederland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Jarvin
06/01/2012
Nederland
Mooi ding jammer van 5w rms
Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem
witf
12/12/2011
Nederland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM205 Classic-microgeluidssysteem