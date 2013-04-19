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Utgått
MCM233/12
Besatt av ljud
Det här tunna och platta mikromusiksystemet MCM233/12 från Philips kan monteras på väggen och passar med alla inredningar. Lyssna på musik från CD-skivor eller anslut en bärbar spelare till USB Direct eller MP3 Link och få en komplett musikupplevelse.
20 W
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Det här systemet har total uteffekt på 20 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
3.7
av 5
35
Recensioner
Alte
19/04/2013
Italia
caratteristiche complessive eccellenti
sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM233 Elegante sistema audio micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM233 Elegante sistema audio micro
CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM233 Élégante microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM233 Élégante microchaîne
BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM233 Élégante microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM233 Élégante microchaîne