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Utgått
Besatt av ljud
Lyssna på iPhone-/iPod-musik med suveränt ljud med Philips mikro-Hi-Fi-system MCM280D. Det elegant designade systemet laddar också din iPhone/iPod under uppspelning, rippar CD-skivor till MP3 och spelar upp MP3-/WMA-musik från bärbara enheter via USB Direct.
docka för iPhone/iPod
Det här systemet har total uteffekt på 60 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Kenyatta
19/10/2011
Nederland
Mooi en prachtig geluid
Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM280D Slank microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM280D Slank microgeluidssysteem