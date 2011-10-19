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Utgått

Tunt mikroljudsystem

MCM280D/12

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Lyssna på iPhone-/iPod-musik med suveränt ljud med Philips mikro-Hi-Fi-system MCM280D. Det elegant designade systemet laddar också din iPhone/iPod under uppspelning, rippar CD-skivor till MP3 och spelar upp MP3-/WMA-musik från bärbara enheter via USB Direct.

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Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

  • docka för iPhone/iPod

Total uteffekt på 60 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 60 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

19/10/2011

Nederland

Nederland

Mooi en prachtig geluid

Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM280D Slank microgeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM280D Slank microgeluidssysteem

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