Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
MCM302/12
Besatt av ljud
Njut av fantastiskt ljud med Philips komponentmikromusiksystem. Spela upp din bärbara favoritmusik med USB Direct eller MP3 Link. Digital Sound Control optimerar dina musikstilsinställningar. Snyggt designade med högkvalitetshögtalare.
50W
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
3.9
av 5
8
Recensioner
hexi
24/06/2018
Deutschland
sehr empfehlenswert !
Besonders angenehm empfinde ich, dass das gerät beim beenden der einschlaffunktion nickt knackt und auch anschließend im standby-modus nicht brummt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem
hemsy1
24/07/2012
United Kingdom
Good budget product with plenty of features.
Excellent value for the money. Only improvement I would make is a pair of good quality speakers. They are adequate with the extra bass switched on but I've put some better quality sony ones on it and boy what a difference. There is nothing wrong with the amp and the usb and mp3 connections are great features.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM302 Component micro sound system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM302 Component micro sound system
ddb1
28/06/2012
Nederland
Geweldig ding
Het is echt een geweldig apparaat, jammer dat die niet in de winkel is. Je kunt er superveel op aansluiten, ik gebruik 'm ook als computer luidspreker. De radiokwaliteit is echt super, nooit zo'n geweldig geluid gehoord. Het apparaat heeft helemaal geen ruis. USB herkent die bijna altijd, maar helaas is er af en toe een rare volgorde van muziek en de ID-3 tags werken bijna nooit, ik heb zelf ooit bij alle liedjes de ID-3 tags verwijderd en opnieuw ingevuld, maar dat heeft niet gewerkt. Hij speelt ook alle cd's goed af, zonder problemen. Dus als er ooit een aantal krassen op zitten is het voor dit ding geen probleem. Wat ik niet snap, is dat er in het display meer dingen zijn 'ingebrand' dan dat er aan functies is, want er zit onder andere een iPod-dock icoon op, de teksten DVD, VCD, DivX en daarnaast het DTS en Dolby icoon. Ten slotte vind ik het jammer dat het standby-icoon zo fel brand, en je kunt niet de klok permanent aanzetten in standby, terwijl dat wel in de handleiding staat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp