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Utgått

Komponentmikromusiksystem

MCM302/12

3.9

| (8) Recensioner

Besatt av ljud

Njut av fantastiskt ljud med Philips komponentmikromusiksystem. Spela upp din bärbara favoritmusik med USB Direct eller MP3 Link. Digital Sound Control optimerar dina musikstilsinställningar. Snyggt designade med högkvalitetshögtalare.

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Slappna av med fantastisk musik

Besatt av ljud

  • 50W

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Radio Data System för stationsinformation och annan service

Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

8

Recensioner

2
1

24/06/2018

Deutschland

Deutschland

sehr empfehlenswert !

Besonders angenehm empfinde ich, dass das gerät beim beenden der einschlaffunktion nickt knackt und auch anschließend im standby-modus nicht brummt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good budget product with plenty of features.

Excellent value for the money. Only improvement I would make is a pair of good quality speakers. They are adequate with the extra bass switched on but I've put some better quality sony ones on it and boy what a difference. There is nothing wrong with the amp and the usb and mp3 connections are great features.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM302 Component micro sound system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM302 Component micro sound system

28/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig ding

Het is echt een geweldig apparaat, jammer dat die niet in de winkel is. Je kunt er superveel op aansluiten, ik gebruik 'm ook als computer luidspreker. De radiokwaliteit is echt super, nooit zo'n geweldig geluid gehoord. Het apparaat heeft helemaal geen ruis. USB herkent die bijna altijd, maar helaas is er af en toe een rare volgorde van muziek en de ID-3 tags werken bijna nooit, ik heb zelf ooit bij alle liedjes de ID-3 tags verwijderd en opnieuw ingevuld, maar dat heeft niet gewerkt. Hij speelt ook alle cd's goed af, zonder problemen. Dus als er ooit een aantal krassen op zitten is het voor dit ding geen probleem. Wat ik niet snap, is dat er in het display meer dingen zijn 'ingebrand' dan dat er aan functies is, want er zit onder andere een iPod-dock icoon op, de teksten DVD, VCD, DivX en daarnaast het DTS en Dolby icoon. Ten slotte vind ik het jammer dat het standby-icoon zo fel brand, en je kunt niet de klok permanent aanzetten in standby, terwijl dat wel in de handleiding staat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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