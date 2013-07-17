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Utgått
MCM305/12
Besatt av ljud
Du får fantastiskt ljud med Philips klassiska mikromusiksystem. Spela upp din favoritmusik i MP3/WMA med USB Direct eller MP3 Link. Elegant designade högtalare för en klassisk och tidlös look.
30 W
Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
Många väckarklockor har olika larmalternativ. Med den här klockradion från Philips kan du vakna till radio eller en traditionell larmsignal. Med insomningstimern kan du programmera tidslängden för musiken så att den sammanfaller med hur länge det normalt tar för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med en stadig ton eller om du vill lyssna på musik när du ska somna, har den här allt.
3.7
av 5
13
Recensioner
rreisi
17/07/2013
Österreich
Super Bild und tolle Verarbeitung
Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
pepito
09/10/2011
Nederland
Zeer goed
Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM305 Classic-microgeluidssysteem
ypoora1
24/09/2011
Nederland
Ideaal!
Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM305 Classic-microgeluidssysteem