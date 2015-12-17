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Utgått

Mikromusiksystem

MCM3150/12

5

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Fylligt och kraftfullt ljud

Det här trendiga MCM3150-mikroljudsystemet från Philips anger tonen med sin wOO-teknik som ger detaljrikt ljud och kraftfull bas.

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Besatt av ljud

Fylligt och kraftfullt ljud

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max 120 W, bashögtalare

wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas

wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas

wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

Radio Data System för stationsinformation och annan service

Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.

Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud

Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofer-högtalarna, balanserar det totala ljudet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

17/12/2015

France

France

Verifierad köpare

Excellent

Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3150 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3150 Microchaîne

12/04/2015

France

France

Très bien

Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3150 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3150 Microchaîne

18/11/2014

Deutschland

Deutschland

Satte Bässe

Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3150 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3150 Mini Stereoanlage

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