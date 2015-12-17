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Utgått
Fylligt och kraftfullt ljud
Det här trendiga MCM3150-mikroljudsystemet från Philips anger tonen med sin wOO-teknik som ger detaljrikt ljud och kraftfull bas.
CD, MP3-CD, USB, FM
Max 120 W, bashögtalare
wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.
Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.
Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofer-högtalarna, balanserar det totala ljudet.
5.0
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
audinet
17/12/2015
France
Verifierad köpare
Excellent
Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM3150 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM3150 Microchaîne
Ddlb
12/04/2015
France
Très bien
Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM3150 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM3150 Microchaîne
DinoCello
18/11/2014
Deutschland
Satte Bässe
Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM3150 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM3150 Mini Stereoanlage