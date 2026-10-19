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Utgått
MCM710/12
Mäktigt ljud i kompakt design
Philips MCM710 utstrålar finess och kvalitet och är utvecklad för dig som verkligen uppskattar det absolut bästa vad gäller stil och teknik. Lyssna på MP3-/WMA-musik från din bärbara spelare med USB Direct-uppspelning.
MP3-/WMA-CD-uppspelning
USB Direct
Många väckarklockor har olika larmalternativ. Med den här klockradion från Philips kan du vakna till radio eller en traditionell larmsignal. Med insomningstimern kan du programmera tidslängden för musiken så att den sammanfaller med hur länge det normalt tar för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med en stadig ton eller om du vill lyssna på musik när du ska somna, har den här allt.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
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