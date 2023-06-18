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Utgått
MCM760/12
Digital musik med rippning av CD-skivor
Rippa dina favorit-CD-skivor till MP3-format på det eleganta MCM760-mikrostereosystemet med suveränt ljud. Enkel inspelning med en knapptryckning - utan att du behöver använda någon dator! Sedan kan du lyssna på din favoritmusik på din portabla MP3-spelare.
MP3-/WMA-CD-uppspelning
USB Direct
Neodymium ribbon tweeter är en enpolig tweeter som producerar ett dynamiskt och klart ljud rakt framifrån. Det är en egenskap som vanligtvis används för högkvalitativa audiosystem för att reproducera ljud med fantastisk fidelitet. Vanligtvis baseras kon- och dome tweeters på en riktad rörlig spole, medan däremot den enpoliga neodymium ribbon tweetern utstrålar höga frekvenser i 180 grader. Den här dramatiska ökningen av bredden på ljudspektrat för de högre tonerna utvidgar utrymmet i rummet där du kan uppleva ett kristallklart och naturligt ljud även från kompakta audiosystem.
Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.
3.8
av 5
8
Recensioner
Pao44
18/06/2023
France
Chaine hifi philips mcm760
Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.
Fördelar
Taille , son , esthétique
Nackdelar
Un twetter à ruban HS
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM760 Microchaîne hi-fi
Datum för användning 2023-05-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM760 Microchaîne hi-fi
Datum för användning 2023-05-18
Andrea76
31/12/2017
Italia
Vero hi-fi a prezzo estremamente conveniente
Avevo ascoltato questo piccolo grande sistema hi-fi presso il punto vendita Trony di Milano San Babila, non per acquistarlo personalmente ma essendo consulente hi-fi e precisamente "affordable hi-fi specialist". L'elemento che più mi ha colpito sono stati i diffusori, ben fatti e con una timbrica fedele e naturale. L'ho prontamente suggerito a molte persone che in quel periodo mi avevano commissionato la consulenza per un "affordable hi-fi system". Per 179 euro garantiva una qualità migliore di molte soluzioni a componenti separati. Purtoppo rimase in commercio per pochissimo tempo e la successiva produzione non è stata nemmeno lontamente all'altezza dal punto di vista della qualità sonora, soprattutto in termini di fedeltà. Recentemente ho scoperto che molti appassionati esperti utilizzano questi splendidi diffusori all'interno di sistemi a componenti separati di alto livello, soprattutto in abbinamento ad amplificatori Marantz e ai compianti lettori Philips con l'insuperato convertitore TDA1541 (io stesso ho il modello CD460 nel mio impianto di riferimento). Un gran peccato che la Philips abbia smesso di produrre questo sistema e soprattutto questi diffusori, che montano altoparlanti di pregio e sono costruiti molto bene. Come consulente avrei non solo continuato a farne una pubblicità esagerata, ma ne avrei acquistata molto volentieri una coppia per uso personale. Memore dei primi diffusori da me utilizzati, Philips ovviamente.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM760 Sistema micro Hi-Fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM760 Sistema micro Hi-Fi
Mina23
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM760 HiFi-Microsystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM760 HiFi-Microsystem
Musik med Digital Right Management kan inte användas.