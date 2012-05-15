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Utgått
Besatt av ljud
Få till det riktigt bra ljudet med Philips klassiska mikro-Hi-Fi-system. Rippa din musik direkt till MP3 med USB Direct. Ingen dator behövs. Elegant design med högtalare i träfinish för en klassisk och tidlös look.
Ribbon tweeter
150 W
Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
4.0
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
murcielago
15/05/2012
España
Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero
1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión
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Den här recensionen skrevs för MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Siggi64
24/06/2015
Deutschland
Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften
Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.
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Den här recensionen skrevs för MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
muki
11/12/2013
België
Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.
Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM761 Klassiek hifi-microsysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM761 Klassiek hifi-microsysteem