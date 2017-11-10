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Utgått
Besatt av ljud
Omge dig själv med ljud av förnämsta kvalitet från nya Philips Hi-Fi-komponentsystem försett med ett diskantelement med kon i silke. Dessutom har systemet eleganta högtalare i trä och ett aluminiumhölje som förstärker ljudkvaliteten och säkerställer precision och kontroll.
Diskantelement med kon i silke
100 W
I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.
Naturen förser oss med det bästa, inte minst med trä. Trä har akustiska egenskaper som gör det perfekt för användning i ljudutrustning och instrument. Fina musikinstrument som pianon och fioler är tillverkade av trä av en bra anledning – samma anledning som gör att de här högtalarna också är inneslutna i trä. Upplev ett fylligt och realistiskt ljud med de här trähögtalarna.
Att använda silke som material i konen, eller membranet, på diskantelement ger ett överlägset resultat jämfört med andra vanligt förekommande material. Det silke som används för membranet har utsökta ljuddämpande egenskaper och dess mjuka struktur garanterar minsta möjliga akustiska distorsion. Det ljud som produceras av ett diskantelement med en kon i silke är därför mjukt, varmt och har ett brett frekvensomfång.
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4.7
av 5
11
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Geoclever
10/11/2017
España
Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido
Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
DAVID79
17/12/2013
España
EXCELENTE
EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
RGZL
21/07/2013
Nederland
heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.
wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp