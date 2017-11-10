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Utgått

Heritage AudioHi-Fi-system med komponent

MCM772/12

4.7

| (11) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Omge dig själv med ljud av förnämsta kvalitet från nya Philips Hi-Fi-komponentsystem försett med ett diskantelement med kon i silke. Dessutom har systemet eleganta högtalare i trä och ett aluminiumhölje som förstärker ljudkvaliteten och säkerställer precision och kontroll.

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Lyssna på Hi-Fi-musik

Besatt av ljud

  • Diskantelement med kon i silke

  • 100 W

Loudness för extra bas och diskant

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.

Högtalare i trä för fantastiskt naturtroget ljud

Högtalare i trä för fantastiskt naturtroget ljud

Naturen förser oss med det bästa, inte minst med trä. Trä har akustiska egenskaper som gör det perfekt för användning i ljudutrustning och instrument. Fina musikinstrument som pianon och fioler är tillverkade av trä av en bra anledning – samma anledning som gör att de här högtalarna också är inneslutna i trä. Upplev ett fylligt och realistiskt ljud med de här trähögtalarna.

Diskantelement med kon i silke för kristallklart ljud

Diskantelement med kon i silke för kristallklart ljud

Att använda silke som material i konen, eller membranet, på diskantelement ger ett överlägset resultat jämfört med andra vanligt förekommande material. Det silke som används för membranet har utsökta ljuddämpande egenskaper och dess mjuka struktur garanterar minsta möjliga akustiska distorsion. Det ljud som produceras av ett diskantelement med en kon i silke är därför mjukt, varmt och har ett brett frekvensomfång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

11

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

17/12/2013

España

España

EXCELENTE

EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

21/07/2013

Nederland

Nederland

heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.

wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

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