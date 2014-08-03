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Utgått

Originalradio

ORD7105C/10

3

| (1) Recension

Originalradion

Låt den här originalradion från Philips fullända din lyssnarupplevelse. Med en design i samma stil som den banbrytande Philips-radion från 1955 spelar den upp och laddar iPods och iPhones och levereras med en FM-stereomottagare.

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Originalradion

  • Krämfärgad

  • Docka för iPod/iPhone

Hi-Fi-ljud

Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

Inspirerad av 1955 års originalradio - Den här originalradion för vidare de klassiska elementen från Philips legendariska radio från 1955, även känd som Philetta "254". På den tiden slog den kompakta radion sin publik med häpnad med sin enkla design, sitt stora ljud och sin kristallklara mottagning. Philips radiohistoria sträcker sig tillbaka till 1927. Genom årtiondena har många modeller blivit välkända samlarobjekt.

Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

1

Recension

5
4
2
1

03/08/2014

Nederland

Nederland

Het idee achter het toestel is goed.

Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.

Den här recensionen skrevs för ORD7105C Original-radio

Den här recensionen skrevs för ORD7105C Original-radio

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