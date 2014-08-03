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Utgått
ORD7105C/10
Originalradion
Låt den här originalradion från Philips fullända din lyssnarupplevelse. Med en design i samma stil som den banbrytande Philips-radion från 1955 spelar den upp och laddar iPods och iPhones och levereras med en FM-stereomottagare.
Krämfärgad
Docka för iPod/iPhone
Inspirerad av 1955 års originalradio - Den här originalradion för vidare de klassiska elementen från Philips legendariska radio från 1955, även känd som Philetta "254". På den tiden slog den kompakta radion sin publik med häpnad med sin enkla design, sitt stora ljud och sin kristallklara mottagning. Philips radiohistoria sträcker sig tillbaka till 1927. Genom årtiondena har många modeller blivit välkända samlarobjekt.
Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.
3.0
av 5
1
Recension
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Den här recensionen skrevs för ORD7105C Original-radio
Den här recensionen skrevs för ORD7105C Original-radio