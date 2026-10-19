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Utgått
SBM100GRY/00
Din bärbara allt-i-ett-högtalare
Njut av att lyssna på musik från Philips bärbara allt-i-ett-högtalare. Spela upp din favoritmusik via MicroSD-kort/aux-in-anslutning. Högtalaren med wOOx™-teknik är kompakt, finns i många färger och levereras med laddningsbart batteri.
Grå
Det här systemet har total uteffekt på 1,5 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
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