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Utgått

Bärbara högtalare

SBM100GRY/00

Din bärbara allt-i-ett-högtalare

Njut av att lyssna på musik från Philips bärbara allt-i-ett-högtalare. Spela upp din favoritmusik via MicroSD-kort/aux-in-anslutning. Högtalaren med wOOx™-teknik är kompakt, finns i många färger och levereras med laddningsbart batteri.

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Din bärbara allt-i-ett-högtalare

  • Grå

Uteffekt på 1,5 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 1,5 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Kompakt och bärbar

Inbyggt laddningsbart batteri

Tekniska specifikationer

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