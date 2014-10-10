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Utgått
Din bärbara allt-i-ett-högtalare
Njut av att lyssna på musik från Philips bärbara allt-i-ett-högtalare. Spela upp din favoritmusik via USB/MicroSD-kort/aux-in-anslutning. Högtalaren med wOOx™-teknik är kompakt, finns i många färger och levereras med laddningsbart batteri.
Blå
USB
För helt enkelt över din musik till USB-enheten eller MicroSD-kortet och anslut till spelaren – nu behöver du aldrig mer få ont om underhållning.
Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio, som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. På digitalkanaler finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Titol27
10/10/2014
España
Verifierad köpare
Excelente, ligero, práctico,
Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBM130BLU Altavoz portátil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBM130BLU Altavoz portátil