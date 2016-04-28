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Utgått

Bärbara högtalare

SBM130ORG/00

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Din bärbara allt-i-ett-högtalare

Njut av att lyssna på musik från Philips bärbara allt-i-ett-högtalare. Spela upp din favoritmusik via USB/MicroSD-kort/aux-in-anslutning. Högtalaren med wOOx™-teknik är kompakt, finns i många färger och levereras med laddningsbart batteri.

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Din bärbara allt-i-ett-högtalare

  • Orange

  • USB

Enkel uppspelning från USB/MicroSD-kort

För helt enkelt över din musik till USB-enheten eller MicroSD-kortet och anslut till spelaren – nu behöver du aldrig mer få ont om underhållning.

Inbyggt laddningsbart batteri

Kompakt och bärbar

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBM130ORG Altavoz portátil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBM130ORG Altavoz portátil

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