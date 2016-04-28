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Utgått
Din bärbara allt-i-ett-högtalare
Njut av att lyssna på musik från Philips bärbara allt-i-ett-högtalare. Spela upp din favoritmusik via USB/MicroSD-kort/aux-in-anslutning. Högtalaren med wOOx™-teknik är kompakt, finns i många färger och levereras med laddningsbart batteri.
Orange
USB
För helt enkelt över din musik till USB-enheten eller MicroSD-kortet och anslut till spelaren – nu behöver du aldrig mer få ont om underhållning.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBM130ORG Altavoz portátil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBM130ORG Altavoz portátil