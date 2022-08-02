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        Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

        SCD871/26

        3.8
        | (298) Recensioner
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        3.8

        av 5

        298

        Recensioner

        02/08/2022

        Sverige

        Sverige

        Produkten har utmärkta funktioner!

        Produkten har det som jag behöver. Jag kan tryggt lämna barnen sovande och ha full koll på dem, samtidigt som jag kan vara både inne och ute på gården och greja.

        Fördelar

        Enkel att hantera. Bra bild och bra ljud!

        Nackdelar

        Att kameraenheten måste vara ansluten till sladd och därför kräver ett uttag. Ett batteri och möjligheten att tillexempel ställa kameran ute vid vagnen hade underlättat mer!

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Premium SCD843/26 Digital videobabyvakt

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Premium SCD843/26 Digital videobabyvakt

        31/07/2022

        Sverige

        Sverige

        Väldigt goda funktioner och täckning!

        Babykameran har väldigt god skärpa och klart ljud i både ljus och mörker. Vi bor i ett tegelhus med många täckande vinklar (suterränghus) och har ofta problem med täckning för Wi-Fi och liknande. Jag provade att använda produkten i alla de krångliga utrymmena i källaren men upplevde inga störningar i mottagningen överhuvudtaget. Det känns tryggt att lämna sovande bebis för att vara i tvättstugan.

        Fördelar

        Skarp bild i ljus/mörker, klart ljus och oklanderlig täckning.

        Nackdelar

        Kameradelen kräver inkoppling med sladd. Testade att koppla till solcellsladdare och det fungerade väl. Nästa utgåva borde vara batteridriven.

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Premium SCD845/26 Digital videobabyvakt

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Premium SCD845/26 Digital videobabyvakt

        31/07/2022

        Sverige

        Sverige

        Utmärkta funktioner och lätt att använda

        Jag gav denna produkten 5 stjärnor på grund av alla bra och användbara funktioner. För det första så är bilden bra. Den är helt okej i mörker eller med liten lampa tänd men superbra i dagsljus. Ljudet är mjukt och klart och inte skarpt och skärande. Då blir det inte så alarmerande när ditt barn ger ljud i från sig. Det finns en väldigt bra funktion som heter eco mode. Skärmen är svart när ditt barn inte rör sig eller ger ljud ifrån sig. Du kan sedan göra en inställning på hur känslig kameran ska vara för att snappa upp ljud och rörelse. Då lyser skärmen upp för att uppmärksamma dig på att barnet rör sig eller om det ger ljud ifrån sig. Det finns en klämma på baksidan som du kan fästa i dina kläder, vilket är superbra. Räckvidd och batteritid är kanonbra! Det finns även en liten mysig lampa på kameran som placeras i ditt barns rum som du kan aktivera. Helt klart prisvärd!

        Fördelar

        Lång batteritid, lång räckvidd, bra bild och ljud. Prisvärd!

        Nackdelar

        Lite dålig bild i mörker

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Premium SCD845/26 Digital videobabyvakt

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Premium SCD845/26 Digital videobabyvakt

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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