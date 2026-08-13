Lätt napp för nyfödda som kan användas säkert tills barnet är sex månader

Vår napp för nyfödda är speciellt utformad för att passa små munnar och ansikten. Den lätta, ringlösa designen gör den till en idealisk första napp och den är lämplig för barn upp till sex månader. Nappens form och storlek gör det enkelt för ditt barn att övergå till Philips Avent-napparna ultra air och ultra soft, så att barnets naturliga sugbehov alltid tillgodoses.