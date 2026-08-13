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  • Lugnar nyfödda från dag 1
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  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
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  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1

Utgått

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/00

Lugnar nyfödda från dag 1
Trygg tröst från dag ett. Philips Avent ultra start-nappen är gjord för att passa ditt nyfödda barns lilla mun och kan användas säkert tills barnet är sex månader gammalt. Oavsett vem som tar hand om barnet finns tröst nära till hands!
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Liten och lätt för helt rätt passform

Lugnar nyfödda från dag 1

  • Utformad för nyfödda

  • Ortodontisk och BPA-fri

  • Bulk

  • 0–2 m

Lätt napp för nyfödda som kan användas säkert tills barnet är sex månader

Lätt napp för nyfödda som kan användas säkert tills barnet är sex månader

Vår napp för nyfödda är speciellt utformad för att passa små munnar och ansikten. Den lätta, ringlösa designen gör den till en idealisk första napp och den är lämplig för barn upp till sex månader. Nappens form och storlek gör det enkelt för ditt barn att övergå till Philips Avent-napparna ultra air och ultra soft, så att barnets naturliga sugbehov alltid tillgodoses.

98 % acceptans av nappen*

98 % acceptans av nappen*

När vi bad föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med struktur i silikon svarade i genomsnitt 98 % att deras barn tar ultra-napparna från Philips Avent.

Optimal för hälsosam tandutveckling

Optimal för hälsosam tandutveckling

Våra ortodontiska, symmetriska mjuka silikonnappar är utformade för munnens naturliga utveckling.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. 2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den strukturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning