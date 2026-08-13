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Utgått
SCF075/00
Utformad för nyfödda
Ortodontisk och BPA-fri
Bulk
0–2 m
Vår napp för nyfödda är speciellt utformad för att passa små munnar och ansikten. Den lätta, ringlösa designen gör den till en idealisk första napp och den är lämplig för barn upp till sex månader. Nappens form och storlek gör det enkelt för ditt barn att övergå till Philips Avent-napparna ultra air och ultra soft, så att barnets naturliga sugbehov alltid tillgodoses.
När vi bad föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med struktur i silikon svarade i genomsnitt 98 % att deras barn tar ultra-napparna från Philips Avent.
Våra ortodontiska, symmetriska mjuka silikonnappar är utformade för munnens naturliga utveckling.
Recensioner
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den strukturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning