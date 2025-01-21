Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Med knapp som lyser i mörkret
Ortodontisk och BPA-fri
2-pack
0–2 m
Vår napp för nyfödda är utformad för att passa de allra minsta munnarna och ansiktena. Den är otroligt liten och lätt, vilket gör den till den perfekta första nappen och uppfyller barnets naturliga sugbehov från dag ett.
När vi bad föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med struktur i silikon svarade i genomsnitt 98 % att deras barn tar ultra-napparna från Philips Avent.
Våra ortodontiska, symmetriska mjuka silikonnappar är utformade för munnens naturliga utveckling.
4.7
av 5
434
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Emeny
21/01/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Mjuka nappar med suverän passform!
Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.
Fördelar
Passform och design
Nackdelar
Inga!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Gorgones
10/01/2025
Sverige
Bra napp
Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/02 ultra start
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/02 ultra start
Napptestaren.
09/01/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Nappar för mörkerseende.
Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.
Fördelar
Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.
Nackdelar
Inget vad jag vet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den strukturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).
Baserat på resultaten från konsumenttester i USA (2023, n=201).
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.