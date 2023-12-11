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Utgått

Philips AventSCF342/21 ultra air pacifier

SCF342/21

4.7

| (682) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten

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4 extra stora lufthål

4 extra stora lufthål

ultra air är konstruerad för maximalt luftflöde, så att ditt barns känsliga hud kan andas.

Huden håller sig torrare medan nappen lugnar

Huden håller sig torrare medan nappen lugnar

Barnets hud håller sig torrare medan nappen lugnar, tack vare en design som andas och skapar maximalt luftflöde.

Bekväma, rundade kanter

Bekväma, rundade kanter

ultra air-skölden är lätt och har rundade kanter för barnets bekvämlighet.

Tekniska specifikationer

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4.7

av 5

682

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

11/12/2023

Sverige

Sverige

Toppen

Min dotters favoritnapp från första användningen. bra och hållbara, snyggt utvalda färger.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Datum för användning 2022-11-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Datum för användning 2022-11-11

04/12/2023

Sverige

Sverige

Mycket godkänd av barnet.

Mitt barn tog nappen med en gång och har varit favoriten sen vi fick hem dom. Mitt barn får ett mycket bra sugtag och tack vare de stora lufthålen sitter nappen inte tight mot barnets hud och huden kan andas bra. Ett stort plus är hur nappen är utformad så den ska ligga rätt i munnen. Fodralet som tillkommer är perfekt för att ha napparna i väskan men också för att sterilisera napparna.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Datum för användning 2022-11-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Datum för användning 2022-11-04

03/12/2023

Sverige

Sverige

Jättebra napp som låter huden runt munnen andas

Min son är väldigt nöjd med denna typ av napp - den låter huden runt munnen andas vilket motverkar utslag, den är behaglig, har fin design och är enkel att rengöra. Vi kan varmt rekommendera den!

Fördelar

Bra design, låter huden andas, enkel att rengöra.

Nackdelar

Inga nackdelar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Datum för användning 2023-11-03

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Datum för användning 2023-11-03

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