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Utgått
ultra air är konstruerad för maximalt luftflöde, så att ditt barns känsliga hud kan andas.
Barnets hud håller sig torrare medan nappen lugnar, tack vare en design som andas och skapar maximalt luftflöde.
ultra air-skölden är lätt och har rundade kanter för barnets bekvämlighet.
4.7
av 5
682
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Gorgones
11/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Toppen
Min dotters favoritnapp från första användningen. bra och hållbara, snyggt utvalda färger.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Katt06
04/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Mycket godkänd av barnet.
Mitt barn tog nappen med en gång och har varit favoriten sen vi fick hem dom. Mitt barn får ett mycket bra sugtag och tack vare de stora lufthålen sitter nappen inte tight mot barnets hud och huden kan andas bra. Ett stort plus är hur nappen är utformad så den ska ligga rätt i munnen. Fodralet som tillkommer är perfekt för att ha napparna i väskan men också för att sterilisera napparna.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Smartensson
03/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Jättebra napp som låter huden runt munnen andas
Min son är väldigt nöjd med denna typ av napp - den låter huden runt munnen andas vilket motverkar utslag, den är behaglig, har fin design och är enkel att rengöra. Vi kan varmt rekommendera den!
Fördelar
Bra design, låter huden andas, enkel att rengöra.
Nackdelar
Inga nackdelar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp