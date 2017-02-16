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Utgått
Passar barnets grepp och utvecklingsstadier
4.5
av 5
13
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
elena66
16/02/2017
Italia
Verifierad köpare
Ottimo prodotto che consiglio
Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Sissy81
21/01/2017
Italia
Buon prodotto
Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Ylesv
23/11/2016
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent