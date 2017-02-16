ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

Utgått

Philips AventAnpassningsbar Avent-träningssked, 6m+

SCF722/00

4.5
| (13) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
Philips anpassningsbara Avent-träningssked är särskilt utformad för att hjälpa barnet att lära sig att äta själv. Den har ett böjligt handtag och änden kan anpassas efter barnets grepp och utvecklingsbehov när det växer.
Visa alla fördelar

Hjälper barnet att utveckla färdigheter att äta själv

Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

Barnets första sked för självständigt ätande

Anpassningsbart handtag och sked

Passar barnets grepp och utvecklingsstadier

Perfekt för små händer – perfekt för självständigt ätande

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

13

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

2
1

16/02/2017

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

21/01/2017

Italia

Italia

Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

23/11/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.