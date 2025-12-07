SCY903/74
SCY903/01 Natural baby bottle
Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.
Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.
Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.
Dinappens öppning är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisen äter för att du inte ska spilla mjölk, hemma eller på språng.
Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.
En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.
Den ergonomiska flaskan är lätt att greppa i alla vinklar för maximal komfort vid matning. Lätt att hålla både för dig och bebisen.
Kombinera våra bröstpumps-, flask- och muggdelar och skapa en produkt som fungerar för dig – när du behöver den!
Philips Avent Natural-flaskorna och dinapparna är tillverkade i ett BPA-fritt* material.
Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.
