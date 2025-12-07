Söktermer

      Avent SCY903/01 Natural baby bottle

      SCY903/74

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

      Nappen frigör mjölk när bebisen dricker

      Nappen frigör mjölk när bebisen dricker

      Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

      Naturligt grepp med bröstformad napp

      Naturligt grepp med bröstformad napp

      Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.

      Det är viktigt att hitta rätt napp

      Det är viktigt att hitta rätt napp

      Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

      Utformad för att minska risken för kolik och obehag

      Utformad för att minska risken för kolik och obehag

      Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

      Droppfri dinapp förhindrar spill och förlorad mjölk

      Droppfri dinapp förhindrar spill och förlorad mjölk

      Dinappens öppning är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisen äter för att du inte ska spilla mjölk, hemma eller på språng.

      Välj rätt nappflöde för din bebis

      Välj rätt nappflöde för din bebis

      Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.

      Enkel att använda, enkel att rengöra och snabb att montera

      Enkel att använda, enkel att rengöra och snabb att montera

      En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

      Lätt att hålla i även för små händer

      Lätt att hålla i även för små händer

      Den ergonomiska flaskan är lätt att greppa i alla vinklar för maximal komfort vid matning. Lätt att hålla både för dig och bebisen.

      Kompatibel med hela Philips Avent-sortimentet

      Kompatibel med hela Philips Avent-sortimentet

      Kombinera våra bröstpumps-, flask- och muggdelar och skapa en produkt som fungerar för dig – när du behöver den!

      Natural Response dinappar och -flaskor är BPA-fria*

      Natural Response dinappar och -flaskor är BPA-fria*

      Philips Avent Natural-flaskorna och dinapparna är tillverkade i ett BPA-fritt* material.

      Ha tålamod medan bebisen anpassar sig

      Ha tålamod medan bebisen anpassar sig

      Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.

