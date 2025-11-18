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Utgått
Anpassningsbart datorheadset
Med den här smidiga datorlösningen kan du använda anpassningsbara öronsnäckor till headsetet. Med kristallklar röstöverföring och bekvämt nackband kan du chatta bekvämt i flera timmar.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Teddy45
18/11/2025
Italia
Verifierad köpare
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare
Den här recensionen skrevs för SHM7110U Cuffie per PC
Datum för användning 2025-10-18
Den här recensionen skrevs för SHM7110U Cuffie per PC
Datum för användning 2025-10-18
remoune01
16/10/2011
France
Bon produits pour une utilisation à la maison !
Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHM7110 PC Headset
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHM7110 PC Headset