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Utgått

Headset för datorn

SHM7110/00

4.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Anpassningsbart datorheadset

Med den här smidiga datorlösningen kan du använda anpassningsbara öronsnäckor till headsetet. Med kristallklar röstöverföring och bekvämt nackband kan du chatta bekvämt i flera timmar.

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Det perfekta tillbehöret för bärbara och stationära datorer

Anpassningsbart datorheadset

Tekniska specifikationer

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

18/11/2025

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare

Den här recensionen skrevs för SHM7110U Cuffie per PC

Datum för användning 2025-10-18

Den här recensionen skrevs för SHM7110U Cuffie per PC

Datum för användning 2025-10-18

16/10/2011

France

France

Bon produits pour une utilisation à la maison !

Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHM7110 PC Headset

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHM7110 PC Headset

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