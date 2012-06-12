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Utgått
Kraftfullt ljud, suverän komfort
De här hörlurarna skiljer sig från mängden tack vare det sensationella basljudet. De perfekta musikhörlurarna har 60 luftventiler på varje öronsnäcka för att underlätta basens luftrörelser och mjuk sammetsstoppning för passformen.
4.4
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2700 Stereo Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Fördelar
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Nackdelar
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2700 Stereokopfhörer
Datum för användning 2020-12-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2700 Stereokopfhörer
Datum för användning 2020-12-23