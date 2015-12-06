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Utgått
8,6 mm neodymiumelement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.
Sätt i hörlurarna och få en tät försegling i öronkanalen som ger en stark isolerande effekt. Våra ovala akustiska rör är ergonomiskt optimerade för utmärkt passform.
En gummerad stabilitetsring på hörlurarna låser dem på plats när du sätter dem i öronen så att du aldrig behöver oroa dig för att de ska ramla ur.
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4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Fördelar
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Nackdelar
Non sono in produzione (?)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Datum för användning 2018-01-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Datum för användning 2018-01-01