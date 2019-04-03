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Utgått

ActionFitSporthörlurar

SHQ2400CL/00

3

| (2) Recensioner

TESTA GRÄNSERNA

Philips Actionfit DigDeep-sporthörlurar sitter bra i öronen så att du kan fokusera på träningen. Med den unika stabilitetsringen får du en säkrare passform så att du hör musiken bra.

Visa alla fördelar

In-ear-sporthörlurar

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  • Bäst för inomhusbruk

  • Svett/vattentät

  • In-ear

Högpresterande ljud tar dig till nästa nivå

Högpresterande ljud tar dig till nästa nivå

8,6 mm element ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

Stabilitetsringen ger en mer säker passform i örat

Stabilitetsringen ger en mer säker passform i örat

Trillar inte ur. Den gummerade stabilitetsringen på hörlurarnas¡¦hölje gör så att de sitter ordentligt i dina öron.

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

En sladdklämma håller undan sladdarna medan du tränar allt hårdare.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

2

Recensioner

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3
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03/04/2019

Deutschland

Deutschland

Über 4500 km Trail begleitet

unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ2400CL Sportkopfhörer

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17/03/2019

Deutschland

Deutschland

Leider mangelnde Verarbeitungsqualität

Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.

Den här recensionen skrevs för SHQ2400CL Sportkopfhörer

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