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Utgått
SHQ2400CL/00
TESTA GRÄNSERNA
Philips Actionfit DigDeep-sporthörlurar sitter bra i öronen så att du kan fokusera på träningen. Med den unika stabilitetsringen får du en säkrare passform så att du hör musiken bra.
Bäst för inomhusbruk
Svett/vattentät
In-ear
8,6 mm element ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.
Trillar inte ur. Den gummerade stabilitetsringen på hörlurarnas¡¦hölje gör så att de sitter ordentligt i dina öron.
En sladdklämma håller undan sladdarna medan du tränar allt hårdare.
3.0
av 5
2
Recensioner
iMaryAnn
03/04/2019
Deutschland
Über 4500 km Trail begleitet
unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ2400CL Sportkopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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joshua5
17/03/2019
Deutschland
Leider mangelnde Verarbeitungsqualität
Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.
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