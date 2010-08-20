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Utgått

Digital PhotoFrame

SPF1017/00

4

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

"...kunde inte sluta skratta den dagen!"

Håll dina mest minnesvärda ögonblick vid liv året runt med Philips Photoframe. Den här kompakta ramen är enkel att använda, har ett stort lagringsminne och passar i alla hem.

Visa alla fördelar

"...kunde inte sluta skratta den dagen!"

  • 17,8 cm (7")

  • Bildförhållande 16:10

imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner

Philips unika bildförbättringsteknik analyserar automatiskt dina foton och justerar färger för optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad bildförbättring inklusive de 3 viktigaste komponenterna från imagen för bättre färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. Förutom detta ger imagen Pro förbättrade hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge

Via en sensor känns fotoramens läge av och varje foto visas automatiskt korrekt i liggande eller stående format.

Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy

Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
2
1

20/08/2010

Deutschland

Deutschland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPF1017 Digital PhotoFrame

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPF1017 Digital PhotoFrame

15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPF1017 Digital PhotoFrame

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPF1017 Digital PhotoFrame

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