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Utgått
"...kunde inte sluta skratta den dagen!"
Håll dina mest minnesvärda ögonblick vid liv året runt med Philips Photoframe. Den här kompakta ramen är enkel att använda, har ett stort lagringsminne och passar i alla hem.
17,8 cm (7")
Bildförhållande 16:10
Philips unika bildförbättringsteknik analyserar automatiskt dina foton och justerar färger för optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad bildförbättring inklusive de 3 viktigaste komponenterna från imagen för bättre färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. Förutom detta ger imagen Pro förbättrade hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning vilket är väldigt viktigt för stillbilder.
Via en sensor känns fotoramens läge av och varje foto visas automatiskt korrekt i liggande eller stående format.
Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.
4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
20/08/2010
Deutschland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPF1017 Digital PhotoFrame
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPF1017 Digital PhotoFrame
Juanma
15/05/2012
España
Marco con almacenamiento
Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPF1017 Digital PhotoFrame
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPF1017 Digital PhotoFrame