Kvadrat-högtalartyg. Utformat för att släppa igenom ljudet

Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.