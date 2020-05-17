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Utgått
TAJS30/00
Lyssna på musik. Med stil.
Vackert svängd, vackert taktil. Den här lilla Bluetooth-högtalaren med ett tyg i ullblandning och överdel i polerat stål kommer att dra till sig blickarna vart du än går. Du får skarpt ljud och upp till 6 timmars speltid.
Bluetooth®
4 W uteffekt
Sex timmars speltid
IPX7-vattentät
Den här lilla, svängda Bluetooth-högtalaren har utformats tillsammans med Georg Jensen och är enkel men ändå effektfull. Överdelen i polerat stål blir en vacker kontrast mot det taktila Kvadrat-högtalartyget. Diskreta varumärkessignaturer visar på samarbetet mellan Philips och Georg Jensen.
Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.
Batteriet ger dig sex timmars speltid med full laddning och det finns knappar på högtalaren för volymkontroll. Du kan para ihop den med en identisk Philips Georg Jensen-högtalare och lyssna på musik i stereo. Tryck bara på strömknappen i två sekunder.
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