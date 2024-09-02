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Helt trådlösa hörlurar

TAT2149BK/00

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Små men kraftfulla

Med sin otroligt bekväma design känns och ser dessa pyttesmå helt trådlösa öronsnäckor bra ut hela dagen! Trots sin ringa storlek levererar de ett fantastiskt ljud och extra bas vid låg volym. Ska du gå ut? Fodralet kan till och med fästas på en nyckelring.

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Små men kraftfulla

  • Pyttesmå helt trådlösa öronsnäckor

  • Laddningsfodral med nyckelring

  • Naturligt ljud. Dynamic Bass

  • Tydliga samtal

Ultrasmå öronsnäckor. Superbekväm passform

Ultrasmå öronsnäckor. Superbekväm passform

Våra minsta helt trådlösa öronsnäckor någonsin har en diskret design som sitter och känns fantastiskt bra – även om du använder dem hela dagen. Snäckorna sitter i ytterörat, så ingen öronpropp tränger in i hörselgången. Om du behöver ett stadigare grepp finns silikonhöljen i tre storlekar (medföljer) att välja mellan.

Fantastiskt ljud även vid låg volym med Dynamic Bass

Fantastiskt ljud även vid låg volym med Dynamic Bass

De här helt trådlösa öronsnäckorna må vara små, men du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud från deras 10 mm-element. Aktivera Dynamic Bass via den vänstra öronsnäckan eller Philips Headphones-appen, så kan du njuta av full kraft i dina favoritbasgångar även när du lyssnar på låg volym.

Tydliga samtal. De hör vad du säger

Tydliga samtal. De hör vad du säger

Din röst hörs tydligt under samtal. En särskild mikrofon fångar upp ljudet av din röst, medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsljudet från omgivningen.

Tekniska specifikationer

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