Ultrasmå öronsnäckor. Superbekväm passform

Våra minsta helt trådlösa öronsnäckor någonsin har en diskret design som sitter och känns fantastiskt bra – även om du använder dem hela dagen. Snäckorna sitter i ytterörat, så ingen öronpropp tränger in i hörselgången. Om du behöver ett stadigare grepp finns silikonhöljen i tre storlekar (medföljer) att välja mellan.