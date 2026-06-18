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Helt trådlösa hörlurar

TAT2149BK/00

Helt trådlösa hörlurar

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Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

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Philips Headphones-appen

Philips Headphones-appen gör att du kan utnyttja hörlurarnas potential fullt ut. Du kan få åtkomst till alla funktioner som ger dig bästa möjliga ljudupplevelse från din mobila enhet.

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Philips Headphones-appen

Handböcker och dokumentation

Användarhandbok

  • PDF fil, 2.4 MB
  • 18 June 2026

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 359.2 kB
  • 2 November 2026

Garanti och service

Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten

Garanti

Våra produkt garanti policys

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