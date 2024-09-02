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TAT2149WT/00
Pyttesmå men kraftfulla
Med sin otroligt bekväma design känns och ser de här pyttesmå helt trådlösa öronsnäckorna bra ut hela dagen! Trots sin storlek levererar de kraftfullt ljud och extra bas vid låg volym. Ska du gå ut? Fodralet kan till och med fästas på en nyckelring.
Pyttesmå helt trådlösa öronsnäckor
Laddningsfodral för nyckelring
Naturligt ljud. Dynamic Bass
Tydliga samtal
Våra minsta helt trådlösa öronsnäckor någonsin har en diskret design som sitter och känns fantastiskt bra – även om du använder dem hela dagen. Snäckorna sitter i ytterörat, så ingen öronpropp tränger in i hörselgången. Om du behöver ett stadigare grepp finns silikonhöljen i tre storlekar (medföljer) att välja mellan.
De här helt trådlösa öronsnäckorna må vara små, men du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud från deras 10 mm-element. Aktivera Dynamic Bass via den vänstra öronsnäckan eller Philips Headphones-appen, så kan du njuta av full kraft i dina favoritbasgångar även när du lyssnar på låg volym.
Din röst hörs tydligt under samtal. En särskild mikrofon fångar upp ljudet av din röst, medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsljudet från omgivningen.
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