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Philips OneUp Utbytbara moppdynor 2-pack

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Philips OneUpUtbytbara moppdynor 2-pack

XV1882/20

Philips OneUp Utbytbara moppdynor 2-pack

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Handböcker och dokumentation

Philips OneUp moppdynor i fin mikrofiber erbjuder en kraftfull våttorkning. Designade för effektivitet håller dessa återanvändningsbara moppdynor upp till 6 månader. Ett bra sätt att hålla golven skinande rena samtidigt som du tar hand om jordens resurser.

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  • 29 May 2026

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