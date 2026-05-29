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Philips OneUp Utbytbara moppdynor 2-pack
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XV1882/20
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Philips OneUp moppdynor i fin mikrofiber erbjuder en kraftfull våttorkning. Designade för effektivitet håller dessa återanvändningsbara moppdynor upp till 6 månader. Ett bra sätt att hålla golven skinande rena samtidigt som du tar hand om jordens resurser.
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