ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Original Philips OneUp 3000 Series Elektrisk mopp

Support

Original Philips OneUp 3000 SeriesElektrisk mopp

XV3101/01

Original Philips OneUp 3000 Series Elektrisk mopp

Gå till butiken

Få ut mesta möjliga av din produkt

  • Floor Care_2024_XV3101_Support Video (SV1-PIM)_SetUp_57s_16x9_Swedish (Sweden)
    Floor Care_2024_XV3101_Support Video (SV1-PIM)_SetUp_57s_16x9_Swedish (Sweden)
  • Floor Care_2024_XV3101_Support Video (SV1-PIM)_Maintenance _42s_16x9_Swedish (Sweden)
    Floor Care_2024_XV3101_Support Video (SV1-PIM)_Maintenance _42s_16x9_Swedish (Sweden)

Logga in eller skapa ett konto

Registrera produkten

Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.

Registrera dig nu

Handböcker och dokumentation

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fil, 490.1 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV3101

  • PDF fil, 2.2 MB
  • 13 March 2026

Reservdelar och tillbehör

    • Philips OneUp dyna - Kakel/sten/betong

    Philips OneUp dyna - Kakel/sten/betong
    Utbytbar dyna

    XV1883/10
    • För kakel-, sten- och betonggolv
    • Suger tyst upp smutsigt vatten och fördelar ut rent vatten
    • 2x snabbare golvtorkning** än manuell mopp
    • Enkla att ta bort utan att du behöver röra vid smutsen
    • Återanvändbara i upp till 6 månader
    • OneUp moppdyna - Kakel/sten 2p

    OneUp moppdyna - Kakel/sten 2p
    Utbytbar dyna

    XV1883/20
    • För kakel-, sten- och betonggolv
    • Suger tyst upp smutsigt vatten och fördelar ut rent vatten
    • 2x snabbare golvtorkning** än manuell mopp
    • Enkla att ta bort utan att du behöver röra vid smutsen
    • Återanvändbara i upp till 6 månader
    • OneUp moppdyna - trä/parkett/linol.

    OneUp moppdyna - trä/parkett/linol.
    Utbytbar dyna

    XV1884/10
    • För äkta trä, parkett och linoleum
    • Suger tyst upp smutsigt vatten och fördelar ut rent vatten
    • 2x snabbare golvtorkning** än manuell mopp
    • Enkla att ta bort utan att du behöver röra vid smutsen
    • Återanvändbara i upp till 6 månader
    • OneUp moppdynor för trä/parkett 2-p

    OneUp moppdynor för trä/parkett 2-p
    Utbytbar moppdyna

    XV1884/20
    • För äkta trä, parkett och linoleum
    • Suger tyst upp smutsigt vatten och fördelar ut rent vatten
    • 2x snabbare golvtorkning** än manuell mopp
    • Enkla att ta bort utan att du behöver röra vid smutsen
    • Återanvändbara i upp till 6 månader
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    USB-kabel

    CRP1095/01
    • Kabellängd 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Utbytbar moppdyna 1-pack

    XV1882/10
    • För hårda, ömtåliga och icke-absorberande golv
    • Suger tyst upp smutsigt vatten och fördelar rent vatten på golvet
    • 50 % snabbare torkning jämfört med vanlig mopp**
    • Enkla att ta bort utan att du behöver vidröra smutsen
    • Återanvändbara i upp till 6 månader (tvättas i maskin)
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Utbytbara moppdynor 2-pack

    XV1882/20
    • För hårda, ömtåliga och icke-absorberande golv
    • Suger tyst upp smutsigt vatten och fördelar rent vatten på golvet
    • 50 % snabbare torkning jämfört med en vanlig mopp*
    • Enkla att ta bort utan att du behöver vidröra smutsen
    • Återanvändbara i upp till 6 månader (tvättas i maskin)
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Golvrengöring 2-pack

    XV1892/02
    • Förlänger livslängden på din Philips OneUp
    • Motverkar överdosering
    • Passar alla golvtyper
    • 1 patron räcker till 40 sessioner
    • Skonsam mot miljön, dina golv och husdjur

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till