Min elektriska Philips Avent-bröstpump har låg eller ingen sugeffekt

Endast för Philips Avent Natural Care bärbar elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning och Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning
Om brösttratten eller insatsen inte har rätt storlek kan det göra pumpningen mindre effektiv.
Tecken på dålig passform:
- lite eller ingen mjölkurpumpning
- obehag vid pumpning
- överdrivet skav mot bröstvårtan.
För Philips Avent Natural Care bärbar elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning – läs vår Vanliga frågor-artikel Hur väljer jag rätt storlek på brösttrattar/insatser för min bärbara bröstpump?
För Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning – läs vår Vanliga frågor-artikel Hur väljer jag rätt storlek på brösttrattar/insatser?