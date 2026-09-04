Philips support Min nästrimmer från Philips fungerar inte

Om nästrimmern inte fungerar eller startar finns det en enkel teknik för att fastställa den troliga orsaken.

Vrid nästrimmerns trimhuvudet för att ta bort det från handtaget och slå sedan på trimmern.

Roterar den lilla sprinten längst upp på handtaget när trimhuvudet har tagits bort?

Kontrollera om det finns tecken på skador på trimhuvudet och djuprengör det sedan enligt anvisningarna nedan.

Händer ingenting, även när trimmern är påslagen och inget trimhuvud är fastsatt?

Många nästrimrar från Philips drivs av engångsbatterier som behöver bytas ut då och då. Prova att byta batteri innan du försöker igen. Läs avsnittet Behöver du mer hjälp? nedan om detta inte åtgärdar problemet.

Djuprengöringsmetod för Philips nästrimrar Ställ trimmern upp och ned i ett glas eller annat högt, smalt kärl, som innehåller tillräckligt med ljummet vatten så att klipptaggarnas metalldel sänks ned under vattnet. Handtaget på nästrimmern ska aldrig sänkas ned i vatten. När trimhuvudet har legat i blöt i 30 minuter sköljer du det under varmt rinnande vatten och försöker sedan starta trimmern. Behöver du mer hjälp? Om inget av dessa tips hjälper kan nästrimmern ha skadats internt. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte. 3. Byt batteri. Om du har en nästrimmer som drivs med AA-engångsbatterier kan det vara dags att byta ut dem. Åtgärda det här problemet genom att byta ut batteriet mot ett nytt. När du byter ut batteriet ska du se till att batteriets poler (+ och −) är placerade åt rätt håll. Detta anges på batterifacket. 4. Rengör klippenheten. Om du har bekräftat att Philips-nästrimmern är fulladdad men fortfarande inte fungerar kanske den inte fungerar eftersom den är smutsig och klippenheten är blockerad. Vi rekommenderar att du rengör nästrimmern efter varje användning för optimala prestanda.



Följ våra rengöringsråd nedan: Skölj trimmerhuvudet på nästrimmern med varmt vatten. Slå på nästrimmern efter 15 sekunder och stäng av apparaten igen efter 5 sekunder. Försök igen några gånger. Om det inte räcker att skölja trimhuvudet under kranen sänker du ned trimhuvudet i ett glas med varmt vatten i några minuter. Lägg inte trimmerhandtaget i vattnet eftersom det då kan skadas. Upprepa steg 1 igen. Om det inte hjälper tar du bort nästrimmertillbehöret och blötlägger den delen separat i vatten i 30 minuter. Sätt tillbaka det och upprepa steg 1 igen. Om trimmern fungerar igen: Skaka försiktigt bort överflödigt vatten och låt trimmern lufttorka. För bästa resultat bör du rengöra nästrimmern efter varje användning och regelbundet smörja trimhuvudet med en droppe av den medföljande oljan eller symaskinsolja. Har du fortfarande problem med nästrimmern? Om inget av dessa tips hjälper kan nästrimmern ha skadats internt. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte av nästrimmern.