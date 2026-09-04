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Philips support

Min nästrimmer från Philips fungerar inte

Om nästrimmern inte fungerar eller startar finns det en enkel teknik för att fastställa den troliga orsaken.

Vrid nästrimmerns trimhuvudet för att ta bort det från handtaget och slå sedan på trimmern.

Roterar den lilla sprinten längst upp på handtaget när trimhuvudet har tagits bort? 
Kontrollera om det finns tecken på skador på trimhuvudet och djuprengör det sedan enligt anvisningarna nedan.

Händer ingenting, även när trimmern är påslagen och inget trimhuvud är fastsatt?
Många nästrimrar från Philips drivs av engångsbatterier som behöver bytas ut då och då. Prova att byta batteri innan du försöker igen. Läs avsnittet Behöver du mer hjälp? nedan om detta inte åtgärdar problemet. 

Vrid trimhuvudet och lyft bort det från handtaget

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: MG9531/15 , MG7962/30 , MG3721/14 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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