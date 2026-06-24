Borsten på min PowerPro-handdammsugare roterar inte

Du kan rengöra borsten på din Philips PowerPro-handdammsugare genom att följa de här stegen:

Öppna luckan på munstycket och ta ut borsten Ta bort hårstrån och ludd från munstycket. Om hår är intrasslat runt borsten kan du använda en sax för att klippa loss det. Sätt tillbaka borsten i munstycket och stäng luckan

Om de föreslagna åtgärderna inte hjälpte dig att åtgärda problemet ska du kontakta du oss.