Borsten på min PowerPro-handdammsugare roterar inte

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30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Om borsten på din Philips PowerPro-handdammsugare inte roterar kan den vara smutsig. Ta reda på hur du rengör borsten själv.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6171/01 , FC6172/01 , FC6404/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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