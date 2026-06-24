ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

30-day return

Supporthemsida

Philips support

Borsten på min PowerPro-handdammsugare roterar inte

Om borsten på din Philips PowerPro-handdammsugare inte roterar kan den vara smutsig. Ta reda på hur du rengör borsten själv.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6171/01 , FC6172/01 , FC6404/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida