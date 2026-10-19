Det kommer inte ut något vatten ur Philips AquaTrio-dammsugaren

Om det inte kommer ut något vatten ur Philips AquaTrio-dammsugaren kan det bero på flera orsaker:



Vattenbehållaren är tom eller spillvattenbehållaren är full

Om vattenbehållaren på Philips AquaTrio-dammsugaren är tom eller om spillvattenbehållaren är full kan det hända att inget vatten kommer ut ur enheten. I så fall fyller du på vattenbehållaren med vatten och ser till att spillvattenbehållaren är tom.



Locket på moppmunstycket är inte ordentligt stängt

Om locket är öppet kan det leda till att inget vatten kommer ut ur enheten. Se till att locket på moppmunstycket är ordentligt stängt (se bild).



Det aktiva skyddssystemet har aktiverats

Det aktiva skyddssystemet på din Philips AquaTrio-dammsugare har utformats för att känna av när ett främmande föremål som inte är smuts eller vätska har sugits upp från golvet. När det aktiva skyddssystemet har aktiverats roterar inte borstarna och inget vatten appliceras på golvet.



Så här återställer du det aktiva skyddssystemet (se video):

1. Stäng av Philips AquaTrio-dammsugaren och dra ut kontakten ur vägguttaget

2. Öppna locket till moppmunstycket, ta bort moppborstskyddet och ta ut föremålet

3. Om det aktiva skyddssystemet aktiverades på grund av att moppborstarna är för våta tar du bort moppborstarna och kramar ur dem över diskhon

4. Sätt tillbaka de torra moppborstarna i Philips AquaTrio-dammsugaren

5. Sätt tillbaka moppborstskyddet och stäng moppmunstyckets lock. Tryck på moppmunstyckets lock för att låsa det (klickljud)



Slangen i Philips AquaTrio-dammsugaren har inte fyllts med vatten ännu

Det kan inträffa när du använder Philips AquaTrio-dammsugare för första gången. När du slår på enheten blinkar lampan för behållare full/behållare tom och enheten stängs av igen. Om detta inträffar ska du försöka slå på Philips AquaTrio-dammsugaren igen och igen tills lampan för full behållare/tom behållare förblir släckt och apparaten förblir påslagen. När lampan förblir släckt och enheten har körts i cirka 30 sekunder kommer vatten att appliceras på golvet.



Kontakta oss om ovanstående lösningar inte åtgärdade problemet.

