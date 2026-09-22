Min Philips AquaTrio-dammsugare lämnar vattenspår på golvet

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Om Philips AquaTrio-dammsugaren lämnar vattenspår på golvet kan det bero på flera orsaker. Titta på bilden för att se vilken modell du har och leta upp informationen nedan.
Skarpa svängar gjordes med den sladdlösa AquaTrio-dammsugaren och moppen eller så flyttades apparaten i sidled (flyttades över golvet från vänster till höger).
För att förhindra vattenspår på golvet ska du försöka göra mindre kraftiga svängar med apparaten och undvika att flytta den i sidled. Om du fortfarande ser vattenspår på golvet och vill ta bort dem kan du använda knapparna +plus och -minus (se bilden nedan) för att aktivera läget för vattenabsorption.
AquaTrio flyttades över en tröskel, matta eller trappor medan den var påslagen.
Vi rekommenderar att du aktiverar vattenabsorptionsläget när du lyfter apparaten över en tröskel, matta eller trappor. Det förhindrar att smutsigt vatten droppar ut ur AquaSpin-munstycket.
AquaTrio lyftes från golvet omedelbart efter att den stängts av.
Apparaten kan lämna en liten vattenpöl på golvet när du stänger av den. Du kan minska storleken på pölen genom att aktivera vattenabsorptionsläget* innan du stänger av AquaTrio 7000 Series. Flytta apparaten framåt och bakåt några gånger med vattenabsorptionsläget aktiverat. Vid behov kan du torka bort de sista dropparna med en trasa.
Obs! När du använder vattenabsorptionsläget kommer inget mer vatten ut ur apparaten och sugeffekten ökar. Om du inte har vidtagit någon åtgärd efter 45 sekunder återgår apparaten automatiskt till normalt våtläge.
Hjulen på din AquaTrio 7000 Series är blockerade.
Kontrollera hjulens skick regelbundet och ta bort smuts som blockerar hjulen.
Se videon nedan för stegvisa instruktioner.
Åtgärdade de här lösningarna inte problemet? Kontakta oss för att få ytterligare hjälp.
Skarpa svängar gjordes med AquaTrio-dammsugaren och moppen eller så flyttades apparaten i sidled (flyttades över golvet från vänster till höger)
För att förhindra vattenspår på golvet ska du försöka göra mindre kraftiga svängar med AquaTrio 9000 Series och undvik att flytta apparaten i sidled. Om du fortfarande ser vattenspår på golvet och vill ta bort dem kan du aktivera vattenabsorptionsläget* genom att trycka på rengöringslägesknappen (se bilden nedan).
AquaTrio-dammsugaren och moppen flyttades över en tröskel medan den var påslagen.
Vi rekommenderar att du aktiverar vattenabsorptionsläget* när du lyfter apparaten över en tröskel, matta eller trappor. Det förhindrar att smutsigt vatten droppar ut ur AquaSpin-munstycket.
AquaTrio-dammsugaren och moppen lyftes upp från golvet omedelbart efter att du stängt av den
Apparaten kan lämna en liten vattenpöl på golvet när du stänger av den. Du kan minska storleken på pölen genom att aktivera vattenabsorptionsläget* innan du stänger av AquaTrio 9000 Series. Flytta apparaten framåt och bakåt några gånger med vattenabsorptionsläget aktiverat. Vid behov kan du torka bort de sista dropparna med en trasa.
Obs!
Dammsugaren flyttades i sidled
För att förhindra vattenspår på golvet ska du bara flytta AquaTrio Pro framåt och bakåt.
Flytta inte apparaten i sidled (se bild a).
Dammsugaren flyttades över en tröskel medan den var påslagen
Se till att moppborstarna på Philips AquaTrio Pro har kontakt med golvet. Stäng av apparaten innan du drar den över en tröskel för att förhindra vattenspår på golvet eller för att förhindra att vatten stänker från moppmunstycket.
Dammsugaren lyftes upp från golvet omedelbart efter att den stängdes av
När de har stängt av apparaten ska du flytta den framåt och bakåt några gånger för att avlägsna vätskan som finns mellan de två moppborstarna. Om du stänger av apparaten och lyfter upp den omedelbart efteråt lämnar det vatten som fanns mellan borstarna ett vattenspår på golvet (se bild b).
Hjulen på AquaTrio Pro har fastnat
Du kan kontrollera hjulens skick regelbundet och ta bort smuts som blockerar hjulen.
Åtgärdade de här lösningarna inte problemet? Kontakta oss för att få ytterligare hjälp.
Dammsugaren flyttades i sidled
För att förhindra vattenspår på golvet ska du bara flytta AquaTrio framåt och bakåt.
Flytta inte apparaten i sidled (se bild a).
Dammsugaren flyttades över en tröskel medan den var påslagen
Se till att moppborstarna på Philips AquaTrio har kontakt med golvet. Stäng av apparaten innan du drar den över en tröskel för att förhindra vattenspår på golvet eller för att förhindra att vatten stänker från moppmunstycket.
Dammsugaren flyttades med munstycket mot golvet när den var avstängd
Om du vill undvika vattenspår på golvet ska du bära apparaten i bärhandtaget eller luta den så att den vilar mot hjulen för enkel transport (se bild b).
Dammsugaren lyftes upp från golvet omedelbart efter att den stängdes av
När du har stängt av apparaten ska du flytta den framåt och bakåt några gånger för att avlägsna vätskan som finns mellan de två moppborstarna. Om du stänger av apparaten och lyfter upp den omedelbart efteråt lämnar det vatten som fanns mellan borstarna ett vattenspår på golvet (se bild c).
Hjulen på AquaTrio-dammsugaren har fastnat
Du kan kontrollera hjulens skick regelbundet och ta bort smuts som blockerar hjulen.
Åtgärdade de här lösningarna inte problemet? Kontakta oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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När ska borstarna och filtren i min AquaTrio-dammsugare bytas ut?
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