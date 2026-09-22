Min Philips AquaTrio-dammsugare lämnar vattenspår på golvet

Skarpa svängar gjordes med AquaTrio-dammsugaren och moppen eller så flyttades apparaten i sidled (flyttades över golvet från vänster till höger)

För att förhindra vattenspår på golvet ska du försöka göra mindre kraftiga svängar med AquaTrio 9000 Series och undvik att flytta apparaten i sidled. Om du fortfarande ser vattenspår på golvet och vill ta bort dem kan du aktivera vattenabsorptionsläget* genom att trycka på rengöringslägesknappen (se bilden nedan).



AquaTrio-dammsugaren och moppen flyttades över en tröskel medan den var påslagen.

Vi rekommenderar att du aktiverar vattenabsorptionsläget* när du lyfter apparaten över en tröskel, matta eller trappor. Det förhindrar att smutsigt vatten droppar ut ur AquaSpin-munstycket.



AquaTrio-dammsugaren och moppen lyftes upp från golvet omedelbart efter att du stängt av den

Apparaten kan lämna en liten vattenpöl på golvet när du stänger av den. Du kan minska storleken på pölen genom att aktivera vattenabsorptionsläget* innan du stänger av AquaTrio 9000 Series. Flytta apparaten framåt och bakåt några gånger med vattenabsorptionsläget aktiverat. Vid behov kan du torka bort de sista dropparna med en trasa.



Obs!

Absorptionsläge*: Äldre modeller har ett normalt våtläge och ett intensivt våtläge, men inget vattenabsorptionsläge.

När du använder vattenabsorptionsläget kommer inget mer vatten ut ur apparaten och sugeffekten ökar. Om du inte har vidtagit någon åtgärd efter 45 sekunder återgår apparaten automatiskt till normalt våtläge.

Hjulen på AquaTrio 9000 Series har fastnat

Du kan kontrollera hjulens skick regelbundet och ta bort smuts som blockerar hjulen.Åtgärdade de här lösningarna inte problemet? Kontakta oss för att få ytterligare hjälp.