Min Philips AquaTrio-dammsugare har låg sugeffekt

Om sugeffekten på din Philips AquaTrio-dammsugare i 9000-serien inte är så bra som förväntat kan det bero på flera orsaker:



Endast dammsugning

Filtret är smutsigt

Om filtret i Philips AquaTrio 9000-serien är smutsigt kan det påverka enhetens prestanda. Se till att du rengör filtret minst en gång i månaden om du använder apparaten regelbundet.



När filtret behöver rengöras visas ikonen för filterrengöring på displayen (se bild a).

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För optimala prestanda ska du följa stegen nedan för att rengöra filtret:

1. Ta bort filterhuset från dammbehållaren (se bild b1).

2. Tryck på frigöringsknappen för att öppna filterhuset och ta ut skumfiltret (se bild b2).

3. Skaka skumfiltret över en soptunna för att ta bort smutsen ovanpå det. Skölj sedan skumfiltret under kranen och krama ur det för att avlägsna vattnet (se bild b3)

Obs! Se till att filterhuset inte blir vått under rengöring.

4. Skaka filterhuset och locket över en soptunna för att avlägsna damm och rengör filterhuset med en fuktig trasa (se bild b4)

Obs! Rengör inte filterhusets vita material med en dammsugare, borste, vatten eller något rengöringsmedel. Det skadar materialet.

5. Låt skumfiltret torka och se till att det är helt torrt innan du sätter tillbaka det i filterhuset. Stäng filterhuset och sätt tillbaka filterhuset med skumfiltret i dammbehållaren och anslut den handhållna 3-i-1-enheten till dammbehållaren igen (se bild b5)

Obs! Se till att filterhuslockets vita material är vänt uppåt och sätt inte tillbaka den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren utan filterhuset med skumfiltret.



Dammbehållaren är full

Om dammbehållaren är full kan prestandan hos Philips AquaTrio-dammsugaren i 9000-serien minska. Töm dammbehållaren regelbundet och se till att smutsen aldrig överskrider maxindikeringen. Detta gör att filtret inte sätts igen lika snabbt (se bild c1).



Följ stegen nedan för optimala prestanda:

1. Tryck på knappen för att frigöra den handhållna 3-i-1-enheten från dammbehållaren (se bild c2).

2. Dra bort filterhuset från dammbehållaren (se bild c3).

3. Töm dammbehållaren i en soptunna (se bild c4).

4. Sätt tillbaka filterhuset på dammbehållaren (se bild c5).

5. Sätt fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren igen. Se till att du ansluter den bakre delen först och sedan den främre delen så att den låses på plats med ett klick (se bild c6).



Dammbehållaren är smutsig

Om dammbehållaren är smutsig kan prestandan hos Philips AquaTrio-dammsugare i 9000-serien minska. För optimala prestanda ska du rengöra dammbehållaren och cyklonen varje gång du tömmer dem och följa stegen nedan eller titta på videon:

1. Ta bort filterhuset inklusive skumfiltret (se bild d1).

2. Töm dammbehållaren i en soptunna (se bild d2).

3. Skölj insidan av dammbehållaren och cyklonen under kranen (se bild d3).

Obs! Diska inte dammbehållaren i diskmaskinen och se till att de elektroniska kontakterna är helt torra innan du använder enheten igen

4. Låt dammbehållaren och cyklonen torka helt (se bild d4).

5. Sätt tillbaka filterhuset med skumfiltret när dammbehållaren är helt torr (se bild d5).

6. Sätt fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren igen (se bild d6).

Obs! Sätt inte fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren utan filterhållaren med filtret.



Filterhuset är inte korrekt monterat på dammbehållaren

Om delar av dammbehållaren inte är ordentligt fastsatta på den handhållna 3-i-1-enheten kan det leda till minskad sugeffekt . Se till att du sätter fast filterhuset ordentligt på dammbehållaren.



Dammbehållaren är inte ordentligt fastsatt på apparaten

Om dammbehållaren inte är ordentligt fastsatt på den handhållna 3-i-1-enheten kan det leda till minskad sugeffekt. Se till att du monterar dammbehållaren på apparaten.



Delar av dammsugaren är igentäppta eller blockerade

Slangen, röret, munstycket och cyklonen på Philips-dammsugaren i 9000-serien kan bli igentäppta eller blockerade. Detta kan påverka sugeffekten. Enheten kanske inte kan suga upp smuts som förväntat eftersom luften inte kan tränga igenom så enkelt som den ska.



Kontrollera följande delar för optimala prestanda:

– Cyklonen: Cyklonen sitter i dammbehållaren. Ta bort smuts eller hår som fastnat på eller sitter fast runt cyklonen.

– Munstycket: Rullborsten kan vara igentäppt av hår eller smuts: Stäng av apparaten och ta bort hår eller trådar som fastnat från borsten genom att föra ned rullborsten med handen.

Tips: Du kan även föra in en sax genom spåret på rullborsten för att klippa av hår och trådar som har fastnat runt rullborsten.

–Sugkanalen bakom rullborsten i munstycket är igentäppt: Ta bort rullborsten och kontrollera om något har fastnat i sugkanalen och ta bort det.





Om ovanstående lösningar inte hjälpte dig att åtgärda problemet kan du kontakta oss för att få mer hjälp.