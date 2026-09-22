Min Philips AquaTrio-dammsugare har låg sugeffekt

Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Beroende på Philips AquaTrio-modell kan du ta reda på vilket underhåll som krävs för att säkerställa en hållbar prestanda och bra sugeffekt nedan:
Om sugeffekten i din sladdlösa AquaTrio 7000 Series våt- och torrdammsugare inte är så bra som förväntat kan det finnas flera orsaker.
Delar av dammsugnings- och moppkonfigurationen är igensatta eller blockerade.
Blockeringar kan ibland märkas genom att man ser mer vatten på golvet än vanligt eller när större smutspartiklar inte längre sugs upp och faller tillbaka på golvet.
1. Huvuddelen är förorenad eller blockerad.
Kontrollera om någon av delarna är blockerad genom att först stänga av apparaten och ta bort spillvattenbehållaren. Ta sedan bort blockeringen genom att föra rengöringsborsten upp och ned i sugkanalen på huvuddelen (se bild A).
2. Det finns en blockering i AquaSpin-munstycket.
Ta bort borstarna från munstycket och för rengöringsborsten upp och ned i sugkanalen på AquaSpin-munstycket (se bild B).
3. Mikrofiberborstarna på AquaSpin-munstycket är igensatta med hår eller smuts.
Stäng av apparaten och ta bort mikrofiberborstarna genom att vrida dem moturs. Du kan använda handtaget till rengöringsborsten för att frigöra mikrofiberborstarna. Ta bort hår som fastnat och smuts med fingrarna eller för in en sax genom spåret på rullborsten för att klippa av hår och trådar som har fastnat runt rullborsten (se bild C).
4. AquaSpin-munstyckets vattendoseringsskenor är igensatta.
Följ stegen för att rensa blockeringen i AquaSpin-munstyckets vattendoseringsskenor (se bild D):
Om sugeffekten på din Philips AquaTrio-dammsugare i 9000-serien inte är så bra som förväntat kan det bero på flera orsaker:
Endast dammsugning
Filtret är smutsigt
Om filtret i Philips AquaTrio 9000-serien är smutsigt kan det påverka enhetens prestanda. Se till att du rengör filtret minst en gång i månaden om du använder apparaten regelbundet.
När filtret behöver rengöras visas ikonen för filterrengöring på displayen (se bild a).
För optimala prestanda ska du följa stegen nedan för att rengöra filtret:
1. Ta bort filterhuset från dammbehållaren (se bild b1).
2. Tryck på frigöringsknappen för att öppna filterhuset och ta ut skumfiltret (se bild b2).
3. Skaka skumfiltret över en soptunna för att ta bort smutsen ovanpå det. Skölj sedan skumfiltret under kranen och krama ur det för att avlägsna vattnet (se bild b3)
Obs! Se till att filterhuset inte blir vått under rengöring.
4. Skaka filterhuset och locket över en soptunna för att avlägsna damm och rengör filterhuset med en fuktig trasa (se bild b4)
Obs! Rengör inte filterhusets vita material med en dammsugare, borste, vatten eller något rengöringsmedel. Det skadar materialet.
5. Låt skumfiltret torka och se till att det är helt torrt innan du sätter tillbaka det i filterhuset. Stäng filterhuset och sätt tillbaka filterhuset med skumfiltret i dammbehållaren och anslut den handhållna 3-i-1-enheten till dammbehållaren igen (se bild b5)
Obs! Se till att filterhuslockets vita material är vänt uppåt och sätt inte tillbaka den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren utan filterhuset med skumfiltret.
Dammbehållaren är full
Om dammbehållaren är full kan prestandan hos Philips AquaTrio-dammsugaren i 9000-serien minska. Töm dammbehållaren regelbundet och se till att smutsen aldrig överskrider maxindikeringen. Detta gör att filtret inte sätts igen lika snabbt (se bild c1).
Följ stegen nedan för optimala prestanda:
1. Tryck på knappen för att frigöra den handhållna 3-i-1-enheten från dammbehållaren (se bild c2).
2. Dra bort filterhuset från dammbehållaren (se bild c3).
3. Töm dammbehållaren i en soptunna (se bild c4).
4. Sätt tillbaka filterhuset på dammbehållaren (se bild c5).
5. Sätt fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren igen. Se till att du ansluter den bakre delen först och sedan den främre delen så att den låses på plats med ett klick (se bild c6).
Dammbehållaren är smutsig
Om dammbehållaren är smutsig kan prestandan hos Philips AquaTrio-dammsugare i 9000-serien minska. För optimala prestanda ska du rengöra dammbehållaren och cyklonen varje gång du tömmer dem och följa stegen nedan eller titta på videon:
1. Ta bort filterhuset inklusive skumfiltret (se bild d1).
2. Töm dammbehållaren i en soptunna (se bild d2).
3. Skölj insidan av dammbehållaren och cyklonen under kranen (se bild d3).
Obs! Diska inte dammbehållaren i diskmaskinen och se till att de elektroniska kontakterna är helt torra innan du använder enheten igen
4. Låt dammbehållaren och cyklonen torka helt (se bild d4).
5. Sätt tillbaka filterhuset med skumfiltret när dammbehållaren är helt torr (se bild d5).
6. Sätt fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren igen (se bild d6).
Obs! Sätt inte fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren utan filterhållaren med filtret.
Filterhuset är inte korrekt monterat på dammbehållaren
Om delar av dammbehållaren inte är ordentligt fastsatta på den handhållna 3-i-1-enheten kan det leda till minskad sugeffekt . Se till att du sätter fast filterhuset ordentligt på dammbehållaren.
Dammbehållaren är inte ordentligt fastsatt på apparaten
Om dammbehållaren inte är ordentligt fastsatt på den handhållna 3-i-1-enheten kan det leda till minskad sugeffekt. Se till att du monterar dammbehållaren på apparaten.
Delar av dammsugaren är igentäppta eller blockerade
Slangen, röret, munstycket och cyklonen på Philips-dammsugaren i 9000-serien kan bli igentäppta eller blockerade. Detta kan påverka sugeffekten. Enheten kanske inte kan suga upp smuts som förväntat eftersom luften inte kan tränga igenom så enkelt som den ska.
Kontrollera följande delar för optimala prestanda:
– Cyklonen: Cyklonen sitter i dammbehållaren. Ta bort smuts eller hår som fastnat på eller sitter fast runt cyklonen.
– Munstycket: Rullborsten kan vara igentäppt av hår eller smuts: Stäng av apparaten och ta bort hår eller trådar som fastnat från borsten genom att föra ned rullborsten med handen.
Tips: Du kan även föra in en sax genom spåret på rullborsten för att klippa av hår och trådar som har fastnat runt rullborsten.
–Sugkanalen bakom rullborsten i munstycket är igentäppt: Ta bort rullborsten och kontrollera om något har fastnat i sugkanalen och ta bort det.
Om ovanstående lösningar inte hjälpte dig att åtgärda problemet kan du kontakta oss för att få mer hjälp.
Delar av dammsugaren och moppen är igentäppta eller blockerade
Den flexibla slangen eller vattenkanalen på AquaTrio-dammsugaren och moppen i 9000-serien kan bli igentäppta under användning. Mikrofiberborstarna på AquaSpin-munstycket kan också blockeras av hår som fastnat. Enheten kanske inte kan rengöra golvet som förväntat.
Kontrollera följande delar för optimala prestanda:
1. Vattenkanalen på våtmodulen och/eller AquaSpin-munstycket är nedsmutsad eller blockerad. Kontrollera om någon av dessa delar är blockerade genom att ta bort AquaSpin-munstycket. Ta bort och rengör delarna för att frigöra blockeringen med rengöringsborsten genom att föra rengöringsborsten från båda öppningarna genom sugkanalen (se bild e).
2. AquaSpin-munstycke: Mikrofiberborstarna är igentäppta med hår eller smuts. Stäng av apparaten och ta bort mikrofiberborstarna genom att vrida dem moturs. Du kan använda handtaget till rengöringsborsten för att frigöra mikrofiberborstarna. Ta bort hår som fastnat och smuts med fingrarna eller för in en sax genom spåret på rullborsten för att klippa av hår och trådar som har fastnat runt rullborsten.
3. Spillvattenbehållare: Nätet i spillvattenbehållaren var inte tillräckligt torrt innan det användes igen. Rengör och torka spillvattenbehållaren innan du använder den igen.
Det kan även hända att spillvattenbehållaren inte är korrekt placerad. Placera spillvattenbehållaren i apparaten tills du hör ett klickljud.
Om ovanstående lösningar inte hjälpte dig att åtgärda problemet kan du kontakta oss för att få mer hjälp.
Om prestandan på din Philips AquaTrio Pro har minskat kan det bero på flera orsaker. Läs mer om hur du åtgärdar det själv nedan.
Apparaten har inte spolats
Vi rekommenderar att du spolar din Philips AquaTrio Pro efter varje användning för att förhindra smutsansamlingar och bakterietillväxt inuti. Om du inte spolar apparaten efter varje användning kan det leda till en obehaglig lukt (se bild a).
Moppmunstyckets insida är för smutsig
Du kan rengöra moppmunstyckets insida och lock med en fuktig trasa (se bild b).
Moppborstarna är för smutsiga
Moppborstarna rengörs när du spolar AquaTrio Pro efter användning. Om borstarna fortfarande är smutsiga efter spolningen kan du ta bort dem från munstycket och rengöra dem med varmt eller kallt rinnande vatten. Följ stegen nedan för att rengöra moppborstarna:
1. Lyft ut moppborstarna ur moppmunstycket med hjälp av de limegröna greppen.
2. Rengör moppborstarna genom att skölja dem under rinnande vatten. Om du vill kan du använda ett flytande hushållsrengöringsmedel eller lite diskmedel.
3. Placera moppborstarna på det rena moppborstskyddet för att torka dem.
4. Sätt tillbaka borstarna. Se till att moppborstarna är torra när de placeras i apparaten. Om de inte är torra kan det aktiva skyddssystemet aktiveras när du slår på apparaten eftersom borstarna stöter på för stort motstånd på grund av att de fortfarande är för våta.
Obs! Moppborstarna kan inte maskintvättas.
Om ovanstående lösningar inte hjälpte dig att åtgärda problemet kan du kontakta oss för att få mer hjälp.
Om prestandan på din Philips AquaTrio-dammsugare har minskat kan du läsa vidare för tips på åtgärder.
Det aktiva skyddssystemet aktiveras
Det här sker när:
• Apparaten har sugit upp ett annat föremål än smuts eller vätska
• Moppborstarna är för våta
• Borstarna har stött på för stort motstånd (genom att de flyttas över en matta)
Åtgärd om det aktiva skyddssystemet har aktiverats:
1. Frigör strömknappen för att stänga av apparaten. Placera apparaten upprätt i parkeringsläge (klickljud) och dra ut kontakten ur vägguttaget. Om föremålet som sugits upp är sladden till en annan apparat ska även den här apparaten kopplas ur.
2. Öppna locket till moppmunstycket, ta bort moppborstskyddet och ta ut föremålet. Om du inte kan hitta föremålet tar du bort moppborstarna.
3. Om det aktiva skyddssystemet aktiverades på grund av att moppborstarna är för våta tar du bort moppborstarna och kramar ur dem över diskhon. Sätt tillbaka de torra moppborstarna i apparaten.
4. Sätt tillbaka moppborstskyddet och stäng moppmunstyckets lock. Tryck på moppmunstyckets lock för att låsa det (klickljud). Obs! Se till att du stänger moppmunstyckets lock ordentligt, annars återställs inte apparaten.
Moppmunstyckets lock är inte ordentligt stängt
Kontrollera att moppborstarna och moppborstskyddet på Philips AquaTrio är korrekt monterade. Stäng moppmunstyckets lock ordentligt. Se till att du trycker på locket tills det låses fast (ett klickljud hörs).
Moppmunstyckets insida är för smutsig
Rengör moppborstarna genom att skölja dem under rinnande vatten. Om du vill kan du använda ett flytande hushållsrengöringsmedel eller lite diskmedel för att rengöra moppborstarna. Rengör insidan av moppmunstycket och moppmunstyckets lock med en fuktig trasa.
Moppborstarna är inte fastsatta
Placera moppborstarna i dammsugarens moppmunstycke.
Om ovanstående lösningar inte hjälpte dig att åtgärda problemet kan du kontakta oss för att få mer hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag använda Philips AquaTrio-dammsugare på alla golv och mattor?
Kan vattenbehållarna i min Philips AquaTrio-dammsugare diskas i diskmaskin?
När ska borstarna och filtren i min AquaTrio-dammsugare bytas ut?
Kan jag byta batteriet i min sladdlösa Philips AquaTrio-dammsugare?
Hur sätter jag ihop Philips AquaTrio-dammsugaren?
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till