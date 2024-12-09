Philips support Min Philips OneBlade rakar inte så nära som jag förväntade mig

Läs våra felsökningsråd nedan om du inte är nöjd med de rakningsresultat som Philips OneBlade ger. Observera att OneBlade är utformad för att lämna lite utrymme mellan bladet och huden, så du får den perfekta kompromissen mellan en nära rakning och en hudvänlig rakning.

OneBlade är inte utformad för att raka lika nära som en rakapparat Philips OneBlade är utformad för att trimma ansiktshår och skäggstubb så du får ett prydligt utseende samtidigt som huden känns bra. Om du vill ha en nära rakning varje dag rekommenderar vi en av Philips rakapparater för ansiktet. Tips och trick för användning av Philips OneBlade Följ användarinstruktionerna för att få det bästa resultatet av Philips OneBlade. Här är några användbara rakningstips för användning av OneBlade.



1. Rengör huden innan du använder OneBlade.



2. Håll bladet plant mot huden för fullständig hudkontakt.



3. För bladet långsamt mot hårets växtriktning.



4. Gör långa drag samtidigt som du trycker lite lätt.



5. Om du vill kan du även använda OneBlade med rakskum eller rakgel. Den går även att använda i duschen.