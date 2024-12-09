Min Philips OneBlade rakar inte så nära som jag förväntade mig

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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Läs våra felsökningsråd nedan om du inte är nöjd med de rakningsresultat som Philips OneBlade ger. Observera att OneBlade är utformad för att lämna lite utrymme mellan bladet och huden, så du får den perfekta kompromissen mellan en nära rakning och en hudvänlig rakning.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1924/20 , QP1924/24 , QP1424/65 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag använda min Philips OneBlade för våt- och torrakning?
När ska jag byta rakblad på min Philips OneBlade?
Hur använder jag OneBlade på min kropp?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Varför medföljer ingen adapter till produkten?
Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?