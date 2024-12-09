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Philips support

Min Philips OneBlade rakar inte så nära som jag förväntade mig

Läs våra felsökningsråd nedan om du inte är nöjd med de rakningsresultat som Philips OneBlade ger. Observera att OneBlade är utformad för att lämna lite utrymme mellan bladet och huden, så du får den perfekta kompromissen mellan en nära rakning och en hudvänlig rakning.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1924/20 , QP1924/24 , QP1424/65 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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