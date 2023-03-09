Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt

Din Philips-trimmer kan levereras med olika tillbehör som kan användas på hår och skägg. Det är viktigt att använda rätt tillbehör på motsvarande område.



Ansiktsbehåring är vanligen styvare än hår på huvudet. Därför är skäggtillbehöret endast avsett för och testat på skägg.



Trimsaxen och kammen på en skäggtrimmer är vanligtvis mindre än på en hårklippare. Enheten gör att du enkelt når svåråtkomliga områden, som under näsan. De bredare kammarna och trimsaxarna är däremot utformade för hårklippning.



För en jämn trimning ska du därför se till att du använder rätt tillbehör.