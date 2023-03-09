Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt

Om trimmern trimmar håret ojämnt kan felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.
Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg. Alternativt kan du titta på videon nedan för att åtgärda problemet.
Det är viktigt att trimsaxen eller trimkammen som du använder med trimmern är ordentligt fastsatt på enheten. Om tillbehören inte är rätt placerade kan det hända att trimmern inte fungerar eller att den ger oönskat resultat.
Om du trycker trimmern för hårt mot hårbotten eller huden kan du av misstag ändra inställningarna till högt eller lågt eller trycka ojämnt. Det kan resultera i ojämn klippning.
För att få bästa möjliga trimningsupplevelse ska du se till att trimmern har full kontakt mot huden och röra den jämnt och försiktigt.
För bästa resultat ska du se till att trimma håret mot hårets växtriktning. När du trimmar håret är det viktigt att komma ihåg att håret växer i olika riktningar.
För att få en jämn trimning ska du därför prova att flytta trimmern i olika riktningar (uppåt, nedåt och tvärs över) så att den täcker hela håret.
Det är svårare att trimma vått hår eftersom håret tenderar att fastna mot huden och missas av enheten. Därför rekommenderar vi att du klipper håret när det är helt torrt.
Din Philips-trimmer kan levereras med olika tillbehör som kan användas på hår och skägg. Det är viktigt att använda rätt tillbehör på motsvarande område.
Ansiktsbehåring är vanligen styvare än hår på huvudet. Därför är skäggtillbehöret endast avsett för och testat på skägg.
Trimsaxen och kammen på en skäggtrimmer är vanligtvis mindre än på en hårklippare. Enheten gör att du enkelt når svåråtkomliga områden, som under näsan. De bredare kammarna och trimsaxarna är däremot utformade för hårklippning.
För en jämn trimning ska du därför se till att du använder rätt tillbehör.
Det är inte alla skäggtrimrar som är helt optimerade för att trimma mycket långa skägg (>10 mm) och fler drag behövs för ett perfekt resultat.