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Philips support

Maten från min Philips Airfryer är inte krispig eller som förväntat

Om du tycker att maten eller snacksen som tillagas i din Philips Airfryer inte är tillräckligt krispiga följer du stegen nedan för att ta reda på hur du enkelt åtgärdar det själv.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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