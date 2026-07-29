Philips support Maten från min Philips Airfryer är inte krispig eller som förväntat

Om du tycker att maten eller snacksen som tillagas i din Philips Airfryer inte är tillräckligt krispiga följer du stegen nedan för att ta reda på hur du enkelt åtgärdar det själv.

För många snacks eller livsmedel tillagas samtidigt Undvik att tillaga en stor mängd snacks eller mat samtidigt. Mindre portioner luftfriteras jämnare.



Ett bra sätt att säkerställa detta är att täcka nederdelen av Philips Airfryer-korgen med bara ett lager snacks. Färska hemgjorda pommes frites har inte tillagats på rätt sätt Använd färsk, något mjölig potatis som är lämplig för att göra pommes frites. Om du behöver förvara potatisen ska du inte förvara den i en kall miljö (t.ex. ett kylskåp).



Om du tillagar hemlagade pommes frites i din Airfryer följer du de här stegen: Skala potatisen och skär den i stavar. Blötlägg potatisstavarna i en skål med vatten i minst 30 minuter, ta upp dem och torka av dem med hushållspapper. Häll en halv matsked olivolja i en skål, lägg stavarna i skålen och blanda tills stavarna är täckta av olja. Ta upp stavarna ur skålen med händerna eller ett köksredskap så att den överflödiga oljan blir kvar i skålen. Lägg stavarna i korgen. Fritera potatisstavarna i 180 °C och skaka korgen halvvägs genom luftfriteringen. Skaka 2–3 gånger under luftfriteringen för ett jämnare resultat. Se även vår video nedan:

Mat, snacks eller pommes frites som inte är lämpliga för ugnsstekning har använts För optimala resultat med din Philips Airfryer ska du använda produkter som är lämpliga för ugnsstekning. Mat som är lämplig för ugnsstekning blir gyllenbrun och krispig när den tillagas i Airfryer. Temperaturen är inte korrekt inställd Välj rätt temperatur: De flesta typer av snacks måste tillagas i 200 ˚C, förutom degbaserade snacks. Degbaserade snacks ska luftfriteras i 180 ˚C. Den valda tillagningstiden är fel De flesta typer av snacks behöver den tillagningstid som anges för ugnen för att tillagas helt. Tillagningstiden för fritösen är kortare och leder inte till ett vällagat resultat. Se livsmedelstabellen i Airfryer-användarhandboken eller HomeID-appen för rekommenderade tillagningstider för varje ingrediens. Lägg till några minuter om maten inte är tillräckligt krispig (men var försiktig så att du inte bränner den). Obs!

· Skaka korgen på din Philips Airfryer halvvägs genom tillagningen om ingredienserna vidrör varandra.

· Skaka korgen 2–3 gånger om du tillagar stora mängder mat för ett jämnare resultat.

· Se till att maten blandas ordentligt medan du skakar korgen – de nedre lagren ska ligga ovanpå och tvärtom – så att du får ett jämnt resultat.

Se även videon nedan: Olja eller fett har inte använts på rätt sätt När du gör hemlagade potatisrätter, panerade snacks eller kötträtter kan du använda lite olja för att få ett krispigt resultat.

Använd även snacks med låg fetthalt där så är möjligt. Det blir svårt att få ett krispigt resultat med snacks som har hög fetthalt.



Om du vill veta hur du använder olja i Airfryern på rätt sätt ska du följa de här tipsen: Torka av utsidan på maten ordentligt innan du tillsätter olja.

Använd inte för mycket olja eftersom det gör maten mindre krispig och fetare.

Kött eller fågel kan penslas lätt med olja eller marineras för ett så krispigt resultat som möjligt. Endast modeller med dubbla korgar (NA350, NA351 och NA352) När du gör pommes frites eller annan mat som ligger ovanpå varandra föreslår vi att du använder den större korgen (höger sida). Den här korgen har en större yta, vilket gör att ingredienserna kan spridas ut jämnare. Detta leder till mer balanserad värme- och luftflödesfördelning genom ingredienserna, vilket ger bättre tillagning.

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