Mina hemgjorda Philips Airfryer-pommes frites är inte som förväntat

När du gör pommes frites eller annan mat som ligger ovanpå varandra föreslår vi att du använder den större korgen (höger sida). Den här korgen har en större yta, vilket gör att ingredienserna kan spridas ut jämnare. Detta leder till mer balanserad värme- och luftflödesfördelning genom ingredienserna, vilket ger bättre tillagning.

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