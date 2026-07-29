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Philips support

Mina hemgjorda Philips Airfryer-pommes frites är inte som förväntat

Om dina hemgjorda Philips Airfryer-pommes frites inte är som förväntat kan det finnas en enkel lösning. Se stegen nedan om hur du själv kan åtgärda problemet.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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