Mina hemgjorda Philips Airfryer-pommes frites är inte som förväntat
Om dina hemgjorda Philips Airfryer-pommes frites inte är som förväntat kan det finnas en enkel lösning. Se stegen nedan om hur du själv kan åtgärda problemet.
Välj den typ av potatis som lämpar sig för att göra pommes frites
Det är bäst att fylla korgen till din Airfryer endast till hälften av den totala kapaciteten för ett jämnt resultat
Större pommes frites blir mindre krispiga än små
Skaka korgen 2–3 gånger under luftfriteringen
Philips Airfryer använder Rapid Air-teknik, vilket gör att friteringen skiljer sig jämfört med djupfritering. Följ stegen nedan för att tillaga hemgjorda pommes frites med din Airfryer:
Skala potatisen och skär den i stavar.
Blötlägg potatisstavarna i en skål i minst 30 minuter, ta upp dem och torka av dem med hushållspapper.
Häll en halv matsked olivolja i en skål, lägg stavarna i skålen och blanda tills stavarna är täckta av olja.
Ta upp stavarna ur skålen med händerna eller ett köksredskap så att den överflödiga oljan blir kvar i skålen. Lägg stavarna i korgen till din Airfryer.
Fritera 300–800 g av potatisstavarna i 180 °C i 18–25 minuter och skaka korgen 2–3 gånger under varmluftsfriteringen.
När du gör pommes frites eller annan mat som ligger ovanpå varandra föreslår vi att du använder den större korgen (höger sida). Den här korgen har en större yta, vilket gör att ingredienserna kan spridas ut jämnare. Detta leder till mer balanserad värme- och luftflödesfördelning genom ingredienserna, vilket ger bättre tillagning. Åtgärdade ovanstående problemet? Om inte ska du kontakta oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›