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Philips support

Min Airfryer från Philips slås inte på

Om din Airfryer från Philips inte slås på alls eller om den slås på men fungerar inte eller värms inte upp hittar du möjliga orsaker och lösningar i vår artikel nedan.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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