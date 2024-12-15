Min Airfryer från Philips slås inte på

Lådan är inte helt stängd

Vissa Airfryer-modeller har en matkärlsdetekteringsfunktion. Den här funktionen stänger av värmen och fläkten när du tar bort Airfryer-pannan.

Säkerställ att du har satt i pannan i Airfryern och att lådan är helt stängd. Annars slås inte Airfryern på.

Matkärlsdetekteringsmekanismen kan vara trasig

Ta bort pannan från Airfryern och kontrollera om det finns sprickor/skador på plastdelarna, främst på pannans kanter (se bilden nedan). Om du upptäcker skador eller sprickor kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.



Specifikt för modellerna HD9880/HD9875/HD9876: Ta ut Airfryer-pannan ur lådan och vänd den upp och ned. Matkärlsdetekteringsmodulen är monterad på höger sida bredvid korghandtagets hållarfördjupning (se bilden nedan).



På ena sidan ser du ett litet plastskydd (se bilden nedan). Om det saknas fungerar inte matkärlsdetekteringen. I så fall kontaktar du oss på www.philips.com/contact så hjälper vi dig gärna.

Temperaturen är för lågt inställd

Om du ställer in din Airfryer på 40 °C eller lägre kan det verka som om den inte värms upp (särskilt när temperaturen i den omgivande miljön är ungefär densamma).



Kontrollera temperaturen som är inställd i din Philips Airfryer och höj den vid behov.

Ingen tid har ställts in eller är tillagningstiden för kort (analog Airfryer)

Ställ in den analoga timern på önskad tillagningstid (se videon nedan). Om den önskade tillagningstiden är kortare än 10 minuter vrider du timern till cirka 15 minuter och vrider sedan tillbaka den till önskad tillagningstid.