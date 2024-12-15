Min Airfryer från Philips slås inte på

Om din Airfryer från Philips inte slås på alls eller om den slås på men fungerar inte eller värms inte upp hittar du möjliga orsaker och lösningar i vår artikel nedan.
Kontrollera att kontakten till din Airfryer är korrekt isatt i uttaget.
Om för många apparater är anslutna till samma uttag kanske din Philips Airfryer inte fungerar. Koppla ur de andra apparaterna eller använd ett annat uttag.
För analoga enheter kan det hända att timern tickar, men enheten värms inte upp. I så fall ska du kontrollera att kontakten till Airfryern är korrekt isatt i uttaget.
Lådan är inte helt stängd Vissa Airfryer-modeller har en matkärlsdetekteringsfunktion. Den här funktionen stänger av värmen och fläkten när du tar bort Airfryer-pannan. Säkerställ att du har satt i pannan i Airfryern och att lådan är helt stängd. Annars slås inte Airfryern på.
Matkärlsdetekteringsmekanismen kan vara trasig Ta bort pannan från Airfryern och kontrollera om det finns sprickor/skador på plastdelarna, främst på pannans kanter (se bilden nedan). Om du upptäcker skador eller sprickor kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Specifikt för modellerna HD9880/HD9875/HD9876: Ta ut Airfryer-pannan ur lådan och vänd den upp och ned. Matkärlsdetekteringsmodulen är monterad på höger sida bredvid korghandtagets hållarfördjupning (se bilden nedan).
På ena sidan ser du ett litet plastskydd (se bilden nedan). Om det saknas fungerar inte matkärlsdetekteringen. I så fall kontaktar du oss på www.philips.com/contact så hjälper vi dig gärna.
Temperaturen är för lågt inställd Om du ställer in din Airfryer på 40 °C eller lägre kan det verka som om den inte värms upp (särskilt när temperaturen i den omgivande miljön är ungefär densamma).
Kontrollera temperaturen som är inställd i din Philips Airfryer och höj den vid behov.
Ingen tid har ställts in eller är tillagningstiden för kort (analog Airfryer)
Ställ in den analoga timern på önskad tillagningstid (se videon nedan). Om den önskade tillagningstiden är kortare än 10 minuter vrider du timern till cirka 15 minuter och vrider sedan tillbaka den till önskad tillagningstid.
Informationen nedan gäller endast modellerna NA55x.
När du använder den ångrelaterade funktionen i din Airfryer-modell NA55x och vattenbehållaren inte är rätt placerad, eller om det inte finns vatten i den, identifierar apparaten detta och ikonen (se bilden nedan) börjar blinka. Säkerställ att det finns tillräckligt med vatten i behållaren och tryck behållaren på plats. Tryck sedan på knappen starta/pausa för att påbörja tillagningen så försvinner ikonen.
Om de föregående åtgärderna inte löser problemet kan värmaren i din Philips Airfryer vara trasig. I så fall kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›