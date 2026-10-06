Det kommer inget kaffe från min Philips-espressomaskin

Om espressomaskinen låter högt och vatten inte strömmar till vattenbehållaren beror det vanligtvis på instängd luft.

Åtgärda det med hjälp av följande steg

: 1. Stäng av maskinen

2. Töm vattenbehållaren och ta bort AquaClean-filtret (eller något annat vattenfilter som maskinen använder)

3. Fyll vattenbehållaren med vatten och sätt tillbaka den

4. Slå på maskinen igen. När maskinen har värmts upp väljer du varmt vatten och tappar ut 2–3 koppar varmt vatten



Om du använder ett AquaClean-vattenfilter ska du följa de här stegen för att se till att filtret är korrekt förberett och installerat för användning:

1. Skaka AquaClean-vattenfiltret i fem sekunder

2. Håll filtret upp och ned i en behållare eller skål med vatten tills inga luftbubblor kommer ut

3. Sätt tillbaka filtret i vattenbehållaren och fyll vattenbehållaren med vatten

4. Starta om maskinen och stäng av och slå på den

5. Välj varmt vatten och tappa ut 2–3 koppar varmt vatten



Obs! Byt AquaClean-filtret om du har använt det längre än tre månader. Det här filtret kan vara igensatt om det har använts längre tid än så.