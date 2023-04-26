Det finns kaffepulver under bryggruppen på min Philips-espressomaskin

Det är normalt att lite kaffepulver trillar ned inuti och under bryggruppen på grund av att det är så finmalet. Skölj bryggruppen på Philips-espressomaskinen och rengör insidan varje vecka.

Du hittar stegen för hur du rengör den nedan samt i en videosjälvstudiekurs:

Stäng av maskinen och vänta tills den har stannat helt och inte avger något ljud (det tar 15–20 sekunder). Öppna serviceluckan och dra ut bryggruppen genom att trycka på knappen PUSH på höger sida, hålla den intryckt och dra den mot dig. Skölj bryggruppen noggrant med ljummet vatten och låt den lufttorka innan du sätter tillbaka den.

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