Min Philips-espressomaskin slänger kaffebönor utan brygga kaffe

Bryggningen avbryts om det inte finns tillräckligt med kaffebönor. Kaffebönorna slängs sedan i behållaren för malet kaffe.

Problemet löses genom att du alltid kontrollerar att det finns tillräckligt med kaffebönor innan du börjar brygga.



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