ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Min Philips-espressomaskin läcker

Om du upptäcker läckage från Philips-espressomaskinen kan du försöka lösa dem med hjälp av nedanstående orsaker och lösningar:

1.    Märker du att vatten läcker in till droppbrickan?
2.    Ser du klart vatten under maskinen eller bredvid maskinen?
3.    Ser du brunaktiga vattenfläckar på köksbänken eller under maskinen?
 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5544/80, EP5541/50, EP5549/70. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida