Min Philips-espressomaskin läcker

Om du upptäcker läckage från Philips-espressomaskinen kan du försöka lösa dem med hjälp av nedanstående orsaker och lösningar:
1. Märker du att vatten läcker in till droppbrickan? 2. Ser du klart vatten under maskinen eller bredvid maskinen? 3. Ser du brunaktiga vattenfläckar på köksbänken eller under maskinen?
Även om du fångar upp sköljvattnet från kaffepipen i en kopp hamnar det alltid vatten i droppbrickan. Det beror på att maskinen tömmer ut sköljvatten från insidan direkt in i droppbrickan under automatisk sköljning eller bryggning av kaffe. Den inre sköljningen av kretsen säkerställer högsta möjliga maskinprestanda.
Automatisk sköljning utförs när maskinen slås på och stängs av, när en dryck har bryggts och när mjölkskummaren har använts.
På grund av det här sköljvattnet kan du uppleva att det alltid finns lite vatten i droppbrickan eller att droppbrickan fylls snabbare än väntat. Detta betyder dock inte att maskinen läcker.
Obs! Om droppbrickan är full när du har bryggt två koppar kaffe eller om den fylls över natten kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Om du ser klart vatten under maskinen eller bredvid vattenbehållaren är vattenbehållaren förmodligen inte korrekt placerad i maskinen.
Det löser du genom att kontrollera att vattenbehållaren är helt intryckt bakåt i maskinen.
Om vattenbehållaren är korrekt placerad och rent vatten fortfarande kommer ut under maskinen kontaktar du oss för att få mer hjälp.
Vattenfläckar på köksbordet eller under maskinen kan bero på två saker:
1. Droppbrickan blev för full och det rann över brunaktigt vatten när du tog bort den. Du undviker detta genom att tömma och skölja droppbrickan varje gång indikatorn för full droppbricka visas. 2. Om du tar bort droppbrickan strax efter sköljning eller kaffebryggning kan en liten mängd sköljvatten från bryggruppen fortsätta droppa ned på köksbänken eller under maskinens högra sida. Det betyder inte att maskinen läcker. Vi rekommenderar att du torkar och rengör området varje vecka med en trasa.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:EP5544/80, EP5541/50, EP5549/70. Klicka här för att visa fler produktnummer ›