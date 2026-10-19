Min Philips-espressomaskin läcker

Även om du fångar upp sköljvattnet från kaffepipen i en kopp hamnar det alltid vatten i droppbrickan. Det beror på att maskinen tömmer ut sköljvatten från insidan direkt in i droppbrickan under automatisk sköljning eller bryggning av kaffe. Den inre sköljningen av kretsen säkerställer högsta möjliga maskinprestanda.



Automatisk sköljning utförs när maskinen slås på och stängs av, när en dryck har bryggts och när mjölkskummaren har använts.



På grund av det här sköljvattnet kan du uppleva att det alltid finns lite vatten i droppbrickan eller att droppbrickan fylls snabbare än väntat. Detta betyder dock inte att maskinen läcker.



Obs! Om droppbrickan är full när du har bryggt två koppar kaffe eller om den fylls över natten kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.

