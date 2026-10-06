Det finns inget vattenflöde från behållaren i min Philips-espressomaskin
Instängd luft kan blockera vattentillförseln i Philips-espressomaskinen och det kan vara en av orsakerna till att inget vatten dras in från vattenbehållaren. Läs vidare för att hitta alla möjliga orsaker och hur du åtgärdar problemet.
När vattenbehållaren inte är helt eller korrekt isatt drar inte espressomaskinen upp vatten från behållaren. • För espressomaskiner som har vattenbehållaren på framsidan av maskinen ska du se till att den trycks in helt. • För espressomaskiner som har vattenbehållaren längst upp på maskinen ska du se till att området under vattenbehållaren är fritt från smuts, partiklar och kaffebönor.
När instängd luft blockerar vattentillförseln kan du följa stegen nedan för att åtgärda problemet : 1. Stäng av maskinen 2. Töm vattenbehållaren och ta bort AquaClean-filtret (eller något annat vattenfilter som maskinen använder) 3. Fyll vattenbehållaren med vatten och sätt tillbaka den 4. Slå på maskinen igen. När maskinen värms upp väljer du varmt vatten och tappar ut 2–3 koppar varmt vatten
Om du använder ett AquaClean-vattenfilter ska du följa de här stegen för att se till att filtret är korrekt förberett och installerat för användning: 1. Skaka AquaClean-vattenfiltret i fem sekunder 2. Håll filtret upp och ned i en behållare eller skål med vatten tills inga luftbubblor kommer ut 3. Sätt tillbaka filtret i vattenbehållaren och fyll vattenbehållaren med vatten 4. Starta om maskinen och stäng av och slå på den 5. Välj varmt vatten och tappa ut 2–3 koppar varmt vatten
Obs! Byt AquaClean-filtret om du har använt det längre än tre månader. Det här filtret kan vara igensatt om det har använts längre tid än så.
Den här möjligheten gäller endast Philips-espressomaskiner med en Panarello eller klassisk mjölkskummare. Ta reda på om varmvattenspipen är igensatt genom att ta bort ytterdelen av maskinens Panarello/klassiska mjölkskummare och kontrollera om pipen är igensatt med kalk (i så fall ser du vita partiklar i eller runt pipen). Om så är fallet och det finns kalkavlagringar kan du använda en avkalkningslösning för att ta bort dem.
Kontakta oss om de lösningar som nämns ovan inte åtgärdar problemet.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:EP5547/90, EP5549/70, EP5541/50. Klicka här för att visa fler produktnummer ›