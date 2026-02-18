Philips-epilatorn tar inte bort håret ordentligt

Det är viktigt att hålla epilatorn i rätt vinkel så att den kan ta bort håret ordentligt.



För våra sladdanslutna epilatorer är det bäst att hålla epilatorn upprätt i 90 graders vinkel mot huden. För dem som använder sladdlösa epilatorer är det bättre att hålla epilatorn något lutad i 75 graders vinkel. Mer ingående användningsinstruktioner finns i bruksanvisningen för din epilatormodell.



Flytta epilatorhuvudet långsamt över huden medan du epilerar så att skivorna fångar upp håret. För bästa resultat ska du flytta apparaten mot hårets växtriktning och se till att huvudet har full kontakt med huden.