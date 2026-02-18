Philips-epilatorn tar inte bort håret ordentligt

Om din Philips-epilator inte tar bort kroppshår helt följer du våra tips för att förbättra enhetens prestanda eller tittar på videon nedan för att se hur du använder epilatorn på rätt sätt.
Den optimala hårlängden för epilering är 3–4 mm. Om håret är längre än så använder du epilatorns trimningsdel för att trimma håret. Om epilatorn inte har en trimningskam kan du raka håret och sedan vänta i sju dagar så att håret blir tillräckligt långt för att epileras.
Medan du epilerar ska du sträcka ut huden och flytta epileringshuvudet långsamt över huden så att skivorna fångar upp håret. För bästa resultat ska du flytta apparaten mot hårets växtriktning och se till att huvudet har fullständig kontakt med huden.
Det är viktigt att hålla epilatorn i rätt vinkel så att den kan ta bort håret ordentligt.
För våra sladdanslutna epilatorer är det bäst att hålla epilatorn upprätt i 90 graders vinkel mot huden. För dem som använder sladdlösa epilatorer är det bättre att hålla epilatorn något lutad i 75 graders vinkel. Mer ingående användningsinstruktioner finns i bruksanvisningen för din epilatormodell.
Flytta epilatorhuvudet långsamt över huden medan du epilerar så att skivorna fångar upp håret. För bästa resultat ska du flytta apparaten mot hårets växtriktning och se till att huvudet har full kontakt med huden.
Innan du använder epilatorn ska du alltid inspektera huvudet och kontrollera att det ser rent ut. Om du ser att hår eller skräp har fastnat i epileringsskivorna tar du bort dem och tvättar huvudet före användning. Se även till att huden är ren och torr innan du börjar epilera.
Om du har provat tipsen ovan och fortfarande inte är nöjd med resultaten från din Philips-epilator kan du kontakta oss.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Klicka här för att visa fler produktnummer ›