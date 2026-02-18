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Philips support

Philips-epilatorn tar inte bort håret ordentligt

Om din Philips-epilator inte tar bort kroppshår helt följer du våra tips för att förbättra enhetens prestanda eller tittar på videon nedan för att se hur du använder epilatorn på rätt sätt.
 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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