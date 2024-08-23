Philips support Min Sonicare-tandborste låter mycket

Om anvisningarna nedan inte hjälper kan du kontakta oss eller klicka här för att skicka en garantibegäran online så att vi kan hjälpa dig att få en ersättningsenhet. Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti.

Om tandborsten ger ifrån sig ett högt ljud kan felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.



Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg. Alternativt kan du titta på videon nedan för att åtgärda problemet.

1. Vänja sig vid en elektrisk tandborste. Sonicare-tandborstar använder kraftfulla vibrationer för att rengöra tänderna. Det ljud som avges är högre än ljudet från en manuell tandborste. Om det här är din första elektriska tandborste kan det ta ett tag att vänja sig vid elektrisk borstning.



2. Placera ett borsthuvud på tandborsten. Om du slår på tandborsten utan borsthuvud hörs mer ljud. Se alltid till att ett borsthuvud är fastsatt på tandborsten.



3. Sätt fast borsthuvudet korrekt. Om tandborsten avger ett onormalt högt ljud kan det bero på ett löst borsthuvud. Se till att borsthuvudet är ordentligt placerat på handtaget och inte sitter löst. Det kommer att finnas ett litet mellanrum mellan handtaget och borsthuvudet då det behövs för vibrationerna.

4. Byt ut borsthuvudet. Det kan även innebära att borsthuvudet är slitet. Vi rekommenderar att du byter borsthuvudet var tredje månad. Du kan köpa ett nytt borsthuvud i vår onlinebutik. 5. Identifiera varifrån ljudet kommer. Prova med följande steg:

Steg 1: Ta bort borsthuvudet från handtaget.

Steg 2: Slå på tandborsten.



Avger tandborsten fortfarande ett högt eller onormalt ljud? Ja: Tandborsten är trasig. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte online.

Nej: Om ljudet upphör är borsthuvudet defekt eller utslitet. Du måste byta ut borsthuvudet mot ett nytt. Har du fortfarande problem med tandborsten? Om inget av dessa tips hjälper kan tandborsten ha skadats internt. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte av tandborsten.