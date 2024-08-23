Min Sonicare-tandborste låter mycket

Om anvisningarna nedan inte hjälper kan du kontakta oss eller klicka här för att skicka en garantibegäran online så att vi kan hjälpa dig att få en ersättningsenhet. Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti. Om tandborsten ger ifrån sig ett högt ljud kan felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.
Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg. Alternativt kan du titta på videon nedan för att åtgärda problemet.
Sonicare-tandborstar använder kraftfulla vibrationer för att rengöra tänderna. Det ljud som avges är högre än ljudet från en manuell tandborste. Om det här är din första elektriska tandborste kan det ta ett tag att vänja sig vid elektrisk borstning.
Om du slår på tandborsten utan borsthuvud hörs mer ljud. Se alltid till att ett borsthuvud är fastsatt på tandborsten.
Om tandborsten avger ett onormalt högt ljud kan det bero på ett löst borsthuvud. Se till att borsthuvudet är ordentligt placerat på handtaget och inte sitter löst. Det kommer att finnas ett litet mellanrum mellan handtaget och borsthuvudet då det behövs för vibrationerna.
Det kan även innebära att borsthuvudet är slitet. Vi rekommenderar att du byter borsthuvudet var tredje månad. Du kan köpa ett nytt borsthuvud i vår onlinebutik.
Prova med följande steg: Steg 1: Ta bort borsthuvudet från handtaget. Steg 2: Slå på tandborsten.
Avger tandborsten fortfarande ett högt eller onormalt ljud?